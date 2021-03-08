陳以信質詢送花挨轟 黨內藍委送暖：致歉足矣

國民黨不分區立委陳以信上周在立院質詢時，親送花束給備詢的行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，肯定兩人防疫表現，引發藍營基層不滿。黨團今撤換陳以信原本內定為外交國防委員會的召委一職，也將陳送國民黨考紀會處分。同黨立委林為洲今在臉書聲援陳，並表示，致歉更正，足矣。

陳以信親送蘇揆花束，引發軒然大波。雖然事後他在臉書公開致歉，黨團仍決議以黨團名義將陳送考紀會處分。不過，考紀會主委葉慶元表示，送花行為未列在「黨員違反黨紀處分規程」，無法立案處分。

林為洲透過臉書要陳以信加油，並表示，講錯話、表錯情，致歉更正，足矣。何況陳以信已自請處分，放棄召委選舉權利，實質自我停權。他認為，符合輕重，才有是非。