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韓國瑜任內重大案急南下近來卻神隱？徐國勇：都有在處理
台南高雄近期命案頻傳，內政部長徐國勇今天上午至嘉義縣新港奉天宮參拜，祈禱台灣國泰平安、風調雨順，疫情趕快過去，缺水問題能夠解決，也肯定員警辦案效率，認為警方都有在辦事。
媽祖保佑，徐國勇說，他任內政部長期內沒有颱風侵台，「但更祈求媽祖保佑，有足夠雨水」，媽祖最疼台灣百姓，此次參拜祈求風調雨順，盡快降雨，也求媽祖保佑國泰民安、疫情快過去。
徐國勇說，中南部目前欠水，除風調雨順，疫情控制要很好，水情一定也會在媽祖婆的保佑下控制得很好。
治安方面，徐國勇也肯定警察的努力，他說，昨天的案子今天早上已經在高速公路陸橋下抓到。
前年高雄在韓國瑜任期內發生重大事件，徐國勇立刻南下坐鎮高雄，被外界批評為政治操作，如今南部發生重大治安事件，被懷疑部長神隱。
對此，徐國勇表示，每個地方都會過去，電話都有聯繫，（警政）署長第一時間下去高雄，其他包含嘉義市都是他指揮下去的，事實上都有在處理這些。
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