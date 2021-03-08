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陳以信被送考紀會 葉慶元：送花不違反黨紀 無法懲處

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委陳以信(右)上周在立院質詢時，送花給行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，肯定兩人防疫表現，引發藍營基層不滿。本報資料照片，記者林澔一／攝影
國民黨立委陳以信(右)上周在立院質詢時，送花給行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，肯定兩人防疫表現，引發藍營基層不滿。本報資料照片，記者林澔一／攝影

國民黨不分區立委陳以信上周在立院質詢時，親送花束給備詢的行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，肯定兩人防疫表現，引發藍營基層不滿。今天國民黨立院團換下原本內定為國防外交委員會的召委將陳以信，也將陳送國民黨考紀會處分；不過，考紀會主委葉慶元表示，送花的行為未列在「黨員違反黨紀處分規程」，無法立案處分。

葉慶元表示，且黨團已經對陳以信做出處分，讓他失去擔任委員會召委。據了解，考紀會因相關規範無法處理，最後會將陳以信處分案退回黨團，除了原先被換掉召委的懲處外，未來陳以信可能無法自由選擇想去的委員會。

陳以信送花引發爭議，遭國民黨前立委蔡正元在臉書痛批，當時葉慶元就曾幫忙緩頰，黨中央並無規定不能獻花，此舉反而顯現國民黨多元、溫情的一面。當時蔡正元酸，星期一就代表國民黨中央去行政院向蘇貞昌獻花，同時要記得單膝下跪，這樣ㄧ定可以使國民黨更多元、也可以使國民黨更溫情。蔡正元剛又在臉書再貼文批評，難不成葉慶元也想效法陳以信，當民進黨啦啦隊，蔡還說，國民黨要員如果想當民進黨啦啦隊要趁早，否則很快就客滿。

國民黨 陳以信 考紀會 蔡正元

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