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石木欽們判案 受害者無法要求再審？立委盼修法
石木欽案揭露了司法人員在承審案件期間與相關當事人私下飲宴，侵蝕了司法公正性，這些案件審理結果的正確性也難以被人民所信賴，應該重新檢視這些案件，但是目前受到「不得提起再審」的門檻而使正確性無法伸張，立委蔡易餘、陳椒華、邱顯智與民間司改基金會董事長林永頌上午在立法院舉行「司法出錯，人民承擔？」記者會，要求民事訴訟法再審期間規定應修正。
林永頌表示，重新檢視已經確定的案件，所涉及的即是再審制度門檻問題。民事訴訟法再審目前設有「不得提起再審」之除斥期間，雖有例外條款，但從石木欽案看來，目前的規範看起來不足以保障人民權利，實在需再行調整，所以提出「民事訴訟法再審期間規定」修法草案，現行民事訴訟法再審之章節，自2003年起卻迄未修正，已然無法充分保障人權之權利，希望立法院能儘速審議修正。
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