陳菊：殷海光多活20年 台灣一定會更進步

監察院長陳菊今天到台大已故教授殷海光故居，參加「做完整的人─海光人權講堂」啟動記者會，她說，殷海光在1969年過世，當時她才剛從宜蘭返回台北，沒機會接觸，但殷海光的人權宣言到現在已73年，仍深深影響人權工作，「相信殷海光先生多活10年、20年，台灣會更不一樣，一定會有更充足進步」。

身兼國家人權委員會主委的陳菊今天與殷海光先生學術基金會董事長吳鯤魯、東吳大學張佛泉人權研究中心主任周怡君等人，共同啟動這項人權推廣的合作案。

陳菊指出，雷震、傅正和殷海光對台灣自由民主深具貢獻，她與雷震是忘年之交，雷震有很多著作、回憶錄等對時政的批評，當年黨外關心台灣民主運動的朋友，想辦法將文章送到美國發表。雷震晚年走路仍抬頭挺胸，特務走在後面，他連頭都不回，24小時被監視情況下，仍維持心境，堅持台灣要有忠實反對黨。

陳菊說，殷海光、雷震等基金會運作發生很多困難，國家人權委員會重視台灣人權教育理念，希望展開政府跟民間合作，將是今後工作重點之一。

陳菊會後被媒體問到是否關心中國大陸、香港的人權問題，她表示，人權是普世價值，國家人權委員會對任何地方違反人權的議題，都表達關心跟支持，也會持續推動台灣人權教育、理念。

吳鯤魯說，「做完整的人─海光人權講堂」為國家人權委員會成立後，第一個與民間團體及學術單位合作計畫， 合作案名稱引用自1958年由殷海光在「自由中國」雜誌發表的社論文章「你要不要做人？」

吳說，這篇社論是為了呼應「聯合國世界人權宣言」10週年，留下震撼人心的結尾「我們究竟是否為完整的人，端視我們是否保有人權而定。凡願意做個人的，都應該為伸張自己的人權而奮鬥。」