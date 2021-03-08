【即時短評】國民黨跑太慢無策略 成全召委「綠白合」

立法院上午舉行攸關委員會排案權的召委選舉。原來外界普遍預估的「藍白合」卻沒有成局，反倒形成「綠白合」，讓不少人跌破眼鏡。

所謂兵貴神速，據了解，國民黨委員會名單，以及內部協調、溝通，整合過慢，直到上周五都還在討論，未能及時與民眾黨團展開合作對談，才讓民進黨有可趁之機。在民進黨團以禮讓交通委員會召委給黨團總召為條件後，民眾黨團上周五開會，一致決議票投民進黨籍召委，反而破除藍白合的基調，讓民進黨團在召委選舉中獲得奧援。

國民黨團不只談合作談太慢，也未能在召委選舉前夕就建立國會「大家長」的形象。

舉例來說，上周二少數黨立委抽完委員會過後，屬於教育文化專業的民眾黨立委高虹安未能如願抽中該委員會，而是抽中外交國防；第一時間，國民黨團未能給予解決方案，或者釋出善意，給予交換的承諾或空間。

面對「友黨」沒有主動伸出援手，高虹安不得不自行解決問題，尋求與無黨籍立委林昶佐交換，但林昶佐實已將自己抽中內政委員會的名額交由民進黨團處理，於是高虹安最後必須與民進黨團交換，取得內政委員會席次，再與時代力量立委邱顯智交換，才得以成功回歸教文委員會。

在此運作過程中，國民黨全然狀況外，未能扮演協力、幫忙的角色，連熱心都說不上。國民黨雖為最大在野黨，但若無法扮好國會老大哥，為友好小黨解決日常難題，談何真正的友好？談何在野大合作？更甭提什麼收買人心？無非是利益相符才互相利用的對象。

儘管國民黨最後仍靠著出奇好的籤運，取得7席召委，與最佳目標只有一席之遙，但兵法上最忌諱如此，因爲碰運氣打勝，也可因為碰運氣而敗，當然不是長遠之計。

此次召委選舉，對國民黨也是一記當頭棒喝：沒有合作是絕對的，更沒有合作是永遠的。如果國民黨今後把藍白合視為理所當然，無須任何互動、經營，民眾黨就會自己貼上來，那得好好把自己打醒，重新評估情勢。