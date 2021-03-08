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扁不告韓、馬死不甘心 選舉重提「319槍擊案」獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
國民黨時任總統候選人韓國瑜在政見辯論會上重提2004年總統大選「319槍擊案」是總統府前秘書長邱義仁主導，前總統陳水扁親赴台北地檢署按鈴控告韓國瑜、前總統馬英九、媒體人陳文茜等3人涉誹謗。圖／本報資料照。
國民黨時任總統候選人韓國瑜在政見辯論會上重提2004年總統大選「319槍擊案」是總統府前秘書長邱義仁主導，前總統陳水扁親赴台北地檢署按鈴控告韓國瑜、前總統馬英九、媒體人陳文茜等3人涉誹謗。圖／本報資料照。

前高雄市長韓國瑜在2020總統大選政見辯論會上，提起2004年總統大選「319槍擊案」是總統府前秘書長邱義仁主導，為此，前總統陳水扁親赴台北地檢署按鈴控告韓國瑜、前總統馬英九、媒體人陳文茜等3人涉誹謗。檢方調查後，今依罪嫌不足，不起訴3人。

2019年12月27日，韓國瑜在第十五屆總統第三場電視政見發表會第1輪政見發表時，針對民進黨派系運作所為的分析評論。新境界文教基金會執行長邱義仁素有「永遠的秘書長」及「綠營第一操盤手」稱號，為替總統蔡英文布局而重掌其政策兵符。

韓國瑜並指，邱在「319槍擊案事件」記者會回答記者時「一抹神秘的微笑」，讓事件是否陳自導自演的質疑爭論不斷。韓國瑜說，「邱義仁先生，2004年陳水扁兩顆子彈，你一手導演，打在陳水扁身上，2020年總統大選，你要打在我韓身上嗎？」

2020年1月3日，陳水扁提告，強調這是他這輩子第一次按鈴申告。扁說，他從來沒告過人家，都是被告的代理人或是辯護律師，但這次不告不行，不然真的會被人家說「活虎變成一隻死鼠」、「不告真是死不甘心！」

檢方調查後，認為本件相關言論，實屬對於政治及社會活動的評論，為維護言論自由，並使其監督各種政治或社會活動的功能得以發揮，尚不得以韓等3人的言論據為不利認定，且本件依卷證資料，已足認依罪嫌不足，不得傳喚被告，今給予韓等3人不起訴處分。

韓國瑜 陳水扁 319槍擊案 馬英九

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