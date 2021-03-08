立院召委選舉「綠白合」民眾黨首獲1席 藍靠籤運奪7席

立法院8大常設委員會召委選舉結果出爐。8委員會各選出2席召委，民進黨團拿下8席，並在交通委員會禮讓一席給民眾黨立委邱臣遠；國民黨團雖然「藍白合作」未果，仍然籤運奇佳，分別在教育文化、經濟，以及社福衛環共3個委員會，都抽中召委席次。

召委選舉前，國民黨立院黨團在黨團大會特別準備包子和粽子，要召委抽籤「包中」。其中在社福衛環委員會，國民黨立委陳玉珍、民進黨立委邱泰源、陳瑩各獲得5票，形成「3抽2」局面，陳玉珍拿到抽籤第一順位，幸運抽中召委。

交通委員會方面，民進黨立委陳素月、民眾黨立委邱臣遠各獲得5票，國民黨立委洪孟楷則獲4票，因此由陳素月、邱臣遠拿下召委，這也是民眾黨首次因「綠白合」獲得召委席次。

內政、財政、外交國防、司法法制4委員會，由於藍綠立委席次都能拿到各一席召委，最後以推舉的方式選出，內政為綠委莊瑞雄、藍委林思銘；財政為綠委郭國文、藍委曾銘宗；外交國防是綠委趙天麟、藍委廖婉汝；司法法制則為綠委黃世杰、藍委葉毓蘭。

根據立法院各委員會組織法規定，立院各委員會置召集委員2人，由各委員會委員於每會期互選產生。召委選舉除採無記名單記法票選，還可經該委員會全體委員同意，以推選方式進行；若採票選方式，以得票數較多數者依次當選，票數相同者抽籤決定。

立法院召委選舉，當選名單如下：

財政：曾銘宗(國)、郭國文(民)

交通：邱臣遠(眾)、陳素月(民)

經濟：孔文吉(國)、陳亭妃(民)

衛環社福：陳玉珍(國)、陳瑩(民)

內政：林思銘(國)、莊瑞雄(民)

司法法制：葉毓蘭(國)、黃世杰(民)

教育文化：林奕華(國)、張廖萬堅(民)