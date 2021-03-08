聽新聞
test
0:00 / 0:00

反萊豬公投明送連署書 8月28日要衝破通過門檻483萬

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨反萊豬公投、公投黨大選兩公投完成二階段連署，明天送中選會，將由兩公投領銜人黨主席江啟臣、立委林為洲與革實院院長羅智強組成宣講車隊從黨中央出發。記者曾學仁／攝影
國民黨反萊豬公投、公投黨大選兩公投完成二階段連署，明天送中選會，將由兩公投領銜人黨主席江啟臣、立委林為洲與革實院院長羅智強組成宣講車隊從黨中央出發。記者曾學仁／攝影

國民黨反萊豬公投、公投黨大選兩公投完成二階段連署，明天送中選會。當天上午將由兩公投領銜人黨主席江啟臣、立委林為洲與革實院院長羅智強組成宣講車隊從黨中央出發，帶領裝滿200萬（正本＋影本）連署書的卡車進攻中選會。國民黨訴求3公投案（含藻礁）清點要公開透明、查對標準一致，並要求中選會承諾公投電子連署上線時程。

國民黨明天上午9時30分在中央黨部前廣場，由主持人田方倫先說明最新連署進度，再由江啟臣邀請林為洲、羅智強上車呼口號「反萊豬，顧食安！828，拚公投！」，並進行合影，江、林兩位領銜人各搬1箱連署書上萊豬車後出發，沿街進行宣講，預計10時到達中選會與立院黨團總召費鴻泰、黨籍立委會合。

到達中選會1樓正門騎樓後，由費鴻泰率立院黨團立委與兩位領銜提案人共同舉行記者會，江啟臣、林為洲、費鴻泰、羅智強將各發表5分鐘談話，全體呼喊口號「反萊豬，顧食安！828，拚公投！」，籲民眾在8月28日當天踴躍出來投票，衝破公投投票通過門檻483萬。結束後每個立委搬1箱公投連署書送進中選會。

國民黨團將在當天記者會提出以下訴求：1、中選會收件及清點過程應公開透明；2、中選會及各戶政事務所進行查對過程中應保持行政中立，嚴禁中選會及戶所在查對未完成前，透露查對相關資訊；3、中選會對反萊豬、公投綁大選、護藻礁公投3案查對標準應一致；4、中選會應承諾公投電子連署上線時程。

公投 中選會 萊豬

延伸閱讀

藻礁公投陳吉仲王浩宇白黑臉？ 羅智強：民進黨兩手策略

藻礁公投 羅智強批：蔡英文傲慢4部曲 最後一招摸頭

陳佩琪嘆養網軍得天下 網友酸：當年柯文哲也靠這冒出頭

鄭麗文「辭意甚堅」 費鴻泰找江啟臣想辦法

相關新聞

口罩實名制上路一年多 蔡英文喊「辛苦了」

總統蔡英文今晚出席藥師團體活動時表示，藥師「過去一年辛苦了」，在這次疫情中，不僅協助販售實名制口罩、穩定疫情，守護民眾健...

公投結果政府照做？當年這些案子過了關 卻仍遭踐踏

「珍愛藻礁公投」突破50萬份連署書，再加上已成案的重啟核四公投，以及預估可成案的反萊豬公投等，將使民進黨政府面對最難熬的8月。雖然行政院長蘇貞昌近日喊出，若公投通過，「政府對於公投結果一定要照准照做」，強調願意面對公投結果；但回顧2018年公投投票後，時任行政院長賴清德也曾喊出「我是民主萬歲的人」，正面看待公投，但2年多過去了，許多爭議仍未歇，果真有尊重公投結果嗎？

反萊豬公投明送連署書 8月28日要衝破通過門檻483萬

國民黨反萊豬公投、公投黨大選兩公投完成二階段連署，明天送中選會。當天上午將由兩公投領銜人黨主席江啟臣、立委林為洲與革實院...

HBL最後一天賽程 蔡英文、賴清德都來了

蔡英文總統及副總統賴清德今天分別前往台北小巨蛋觀賞高級中學籃球聯賽（HBL）總決賽男子組冠軍賽及女子組季軍賽，為球員們加...

遭網軍抹黑「反年改」 潘忠政諷：歡迎舉證

珍愛藻礁近來受網軍攻擊，挨批「護藍膠」、擁核、韓粉支持、犧牲中南部人的肺。近期又有網路訊息批公投領銜人潘忠政是「反年改」...

福原愛婚變引發反台情緒 呂秀蓮：兩岸勿再增敵意螺旋

前副總統呂秀蓮今天出席「2021婦女和平論壇」，再談兩岸關係。她表示，最近日本桌球名將福原愛與台灣老公江宏傑傳出婚變，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。