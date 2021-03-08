反萊豬公投明送連署書 8月28日要衝破通過門檻483萬

國民黨反萊豬公投、公投黨大選兩公投完成二階段連署，明天送中選會。當天上午將由兩公投領銜人黨主席江啟臣、立委林為洲與革實院院長羅智強組成宣講車隊從黨中央出發，帶領裝滿200萬（正本＋影本）連署書的卡車進攻中選會。國民黨訴求3公投案（含藻礁）清點要公開透明、查對標準一致，並要求中選會承諾公投電子連署上線時程。

國民黨明天上午9時30分在中央黨部前廣場，由主持人田方倫先說明最新連署進度，再由江啟臣邀請林為洲、羅智強上車呼口號「反萊豬，顧食安！828，拚公投！」，並進行合影，江、林兩位領銜人各搬1箱連署書上萊豬車後出發，沿街進行宣講，預計10時到達中選會與立院黨團總召費鴻泰、黨籍立委會合。

到達中選會1樓正門騎樓後，由費鴻泰率立院黨團立委與兩位領銜提案人共同舉行記者會，江啟臣、林為洲、費鴻泰、羅智強將各發表5分鐘談話，全體呼喊口號「反萊豬，顧食安！828，拚公投！」，籲民眾在8月28日當天踴躍出來投票，衝破公投投票通過門檻483萬。結束後每個立委搬1箱公投連署書送進中選會。

國民黨團將在當天記者會提出以下訴求：1、中選會收件及清點過程應公開透明；2、中選會及各戶政事務所進行查對過程中應保持行政中立，嚴禁中選會及戶所在查對未完成前，透露查對相關資訊；3、中選會對反萊豬、公投綁大選、護藻礁公投3案查對標準應一致；4、中選會應承諾公投電子連署上線時程。