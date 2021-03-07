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HBL最後一天賽程 蔡英文、賴清德都來了

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今晚到高中籃球聯賽男甲冠軍戰現場觀戰。記者季相儒／攝影
蔡英文總統今晚到高中籃球聯賽男甲冠軍戰現場觀戰。記者季相儒／攝影

蔡英文總統及副總統賴清德今天分別前往台北小巨蛋觀賞高級中學籃球聯賽（HBL）總決賽男子組冠軍賽及女子組季軍賽，為球員們加油喝采；晚上比賽結束後，蔡總統也親自頒發冠軍獎盃及冠軍旗予男子組冠軍泰山高中及女子組冠軍淡水商工，肯定精彩的表現。

賴清德上午就前往女子組季軍賽觀戰，他接受媒體採訪時表示，他國中、小的時候打棒球，高中及大學時打籃球，他也非常喜歡籃球，很早就想進場看HBL，很高興終於如願；今天的季軍賽非常精彩，沒有到最後一刻，難以分出勝負，球員們的熱忱、拚勁及永不放棄的精神，真的令人非常欽佩。

談及今天HBL的防疫措施，賴清德表示，他很感謝教育部及高中學校體育總會共同合作，遵守中央疫情指揮中心的要求，大家進到球場，一定要戴口罩、量體溫、酒精消毒手部，也禁止在場內飲食，這些措施非常有效，他也感謝大家的配合，讓HBL可以成功舉辦。

賴清德 淡水 教育部

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