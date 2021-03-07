口罩實名制上路一年多 蔡英文喊「辛苦了」

總統蔡英文今晚出席藥師團體活動時表示，藥師「過去一年辛苦了」，在這次疫情中，不僅協助販售實名制口罩、穩定疫情，守護民眾健康。

中華民國藥師公會全聯會今晚舉辦春酒晚宴，總統蔡英文、衛福部長陳時中皆到場出席。

蔡英文致詞時表示，藥師公會理事長黃金舜不斷向她道謝能出席活動，「但我才是要來這裡謝謝你們的啊！」

蔡英文不僅稱讚也出席同場活動的衛福部長陳時中為「鋼鐵部長」，更表示藉由這次活動向藥師朋友道謝，感謝藥師在防疫期間守在防疫最前線，和政府一起打拼，守護人民。

她表示 ，去年開始實施口罩實名制，曾前往現場看口罩分裝過程。藥師原本工作量就很大，為了防疫承受很大的壓力，但至今已售出十億片成人口罩、一億片兒童口罩，「過去一年辛苦了」