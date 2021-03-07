福原愛婚變引發反台情緒 呂秀蓮：兩岸勿再增敵意螺旋

前副總統呂秀蓮今天出席「2021婦女和平論壇」，再談兩岸關係。她表示，最近日本桌球名將福原愛與台灣老公江宏傑傳出婚變，但中國大陸的人民竟然都說「台灣丈夫壞透了」，本來中國人反日，現在卻反台更勝反日，非常危險，她希望兩岸不要再增加敵意的螺旋，台灣可以親美友日，也可以友中。

呂秀蓮說，這兩年美國鷹與中國龍要稱霸世界第一名，台灣最接近中國，所以大家都想把台灣「攬牢牢（台語，抱緊之意）」，大家都愛台灣，美國前總統川普愛台灣，中國國家主席習近平更愛台灣，但不知道誰是恐怖情人，「有時候長得太漂亮也是一個負擔，台灣戰略地位太重要了。」

呂秀蓮說，有人親中反美，有人親美反中，日前台灣拒絕中國疫苗，中國透過管道釋放善意說可以給，但我國說不要，「我們不要她的疫苗，所以他也不要我們的鳳梨。」

呂秀蓮也分享她注意到一件事，這幾天福原愛的婚姻引起大家重視，福原愛的桌球養成在中國，但沒有嫁給中國人，嫁給台灣人，過去福原愛和江宏傑拍廣告恩恩愛愛，讓她覺得真是神仙伴侶。但這次兩人婚變，中國大陸的人竟然說「台灣丈夫壞透了」，都很疼愛福原愛。她強調，本來中國人反日，現在反台更勝於反日，這告訴我們什麼？戰爭前夕，關鍵都是雙方民心。她認為這些情緒都是非理性的，「我們不是他們兩家人，哪裡知道他們真正的婚姻關係是什麼？」她提醒，如果繼續不管，兩岸繼續增加敵意螺旋，增加恨意，戰爭一定會發生。

談到美中對抗，呂秀蓮說，「美國鷹與中國龍的抗爭，結果台灣是他們的戰場，我們在這兩強之間陷入陷阱，如果沒找到根源，有人選擇親中，有人選擇親美，將愈陷愈深，我們必須有自己的生存之道。」她說，比起這兩個國家，台灣很小，去年上帝給台灣機會，世界上有許多國家領導人自己得病，死亡率高，只有台灣安然無恙，但下一個挑戰是中美兩國對抗之間，如何不落入陷阱。

呂秀蓮也在演說中再度提倡「雙兩岸關係」，她認為，兩岸關係其實分為大兩岸、小兩岸，大兩岸為民主太平洋國協，美國應邀台灣、日本、韓國等東北亞國家，促區域整合、價值聯盟；至於小兩岸，則是台灣與中國，她認為，台灣與中國應有「遠親近鄰」概念，她也說，北京應對全世界宣示從「一個中國」改為「一個中華」。