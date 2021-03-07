綠營議員初選黨內卡位戰 非典型新秀備戰

2018年韓流正盛，綠營在高雄丟失10席議員，如今重返執政聲勢看好，各派系新秀備戰，展現壯大版圖企圖心，黨內初選勢必有一番廝殺。高雄市黨部主委趙天麟說，2022選戰，除了市長要連任過關，也有信心拚議員席次過半。

民進黨湧言會系統，有意角逐黨內初選者包括黨部執行長林志誠、副執行長鄧巧佩、前議員李鴻鈞女兒李庭慧、義消防火宣導大隊副總幹事黃雍琇等。菊系也有新人要投入初選一較高下，已浮出檯面者包括立委邱志偉服務處主任陳慶鴻、立委劉世芳團隊副主任黃偵琳等。

本屆丟失的選區，成為反攻熱區，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞原是大岡山地區議員，2018年拚連任意外落馬，陳政聞這一席被認為扳回空間大，陳再戰意願不高，他說「做好現在角色，也看民意、整體規畫」。湧言會林志誠、菊系陳慶鴻將搶進大岡山議員席次，暗潮洶湧。

湧言會推出的新秀陣容頗有亮點，黃雍琇、鄧巧佩、林志誠、李庭慧等橫跨六七八年級，各有不同專業能力與非典型特質。39歲林志誠是歷練完整、條件出色的政治幕僚，在第一線服務經驗豐富。鄧巧佩有護理師資格，對長照、弱勢等議題有關懷，也有年輕媽媽的溫暖與堅毅。黃雍琇投入消防志工20多年，是政治素人。年僅23歲李庭慧是鋼琴好手，正攻讀音樂博士班。

趙天麟指出，維持黨務中立，林志誠、鄧巧佩等人本月底將辭去黨部職務，展現背水一戰決心。