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綠營議員初選黨內卡位戰 非典型新秀備戰

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
23歲李庭慧是前議員李鴻鈞的女兒，正攻讀音樂研究所博士班。圖／湧言會提供
23歲李庭慧是前議員李鴻鈞的女兒，正攻讀音樂研究所博士班。圖／湧言會提供

2018年韓流正盛，綠營在高雄丟失10席議員，如今重返執政聲勢看好，各派系新秀備戰，展現壯大版圖企圖心，黨內初選勢必有一番廝殺。高雄市黨部主委趙天麟說，2022選戰，除了市長要連任過關，也有信心拚議員席次過半。

民進黨湧言會系統，有意角逐黨內初選者包括黨部執行長林志誠、副執行長鄧巧佩、前議員李鴻鈞女兒李庭慧、義消防火宣導大隊副總幹事黃雍琇等。菊系也有新人要投入初選一較高下，已浮出檯面者包括立委邱志偉服務處主任陳慶鴻、立委劉世芳團隊副主任黃偵琳等。

本屆丟失的選區，成為反攻熱區，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞原是大岡山地區議員，2018年拚連任意外落馬，陳政聞這一席被認為扳回空間大，陳再戰意願不高，他說「做好現在角色，也看民意、整體規畫」。湧言會林志誠、菊系陳慶鴻將搶進大岡山議員席次，暗潮洶湧。

湧言會推出的新秀陣容頗有亮點，黃雍琇、鄧巧佩、林志誠、李庭慧等橫跨六七八年級，各有不同專業能力與非典型特質。39歲林志誠是歷練完整、條件出色的政治幕僚，在第一線服務經驗豐富。鄧巧佩有護理師資格，對長照、弱勢等議題有關懷，也有年輕媽媽的溫暖與堅毅。黃雍琇投入消防志工20多年，是政治素人。年僅23歲李庭慧是鋼琴好手，正攻讀音樂博士班。

趙天麟指出，維持黨務中立，林志誠、鄧巧佩等人本月底將辭去黨部職務，展現背水一戰決心。

菊系市議員高閔琳觀察，黨內不少新人積極備戰，2018年意外丟失的席次，有機會再度翻轉。高閔琳說，參選踴躍是好事，有助相互刺激、成長，面對新人挑戰，現任者兢兢業業更不能鬆懈。

民進黨湧言會系統將推黃雍琇投入前鎮小港選區，爭取黨內議員初選。圖／湧言會提供
民進黨湧言會系統將推黃雍琇投入前鎮小港選區，爭取黨內議員初選。圖／湧言會提供
民進黨高雄市黨部副執行長鄧巧佩現年43歲，她是護理師出身，對教育、長照及醫療等議題有關懷。圖／湧言會提供
民進黨高雄市黨部副執行長鄧巧佩現年43歲，她是護理師出身，對教育、長照及醫療等議題有關懷。圖／湧言會提供
民進黨高雄市黨部執行長林志誠是七年級生，他本月底將辭去黨部職務，投入黨內初選備戰。圖／湧言會提供
民進黨高雄市黨部執行長林志誠是七年級生，他本月底將辭去黨部職務，投入黨內初選備戰。圖／湧言會提供
立委邱志偉服務處主任陳慶鴻（右）在邱志偉團隊10年，陳像是邱的左右手，兩人有革命情感，默契十足。圖／邱志偉團隊提供
立委邱志偉服務處主任陳慶鴻（右）在邱志偉團隊10年，陳像是邱的左右手，兩人有革命情感，默契十足。圖／邱志偉團隊提供
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞原是大岡山地區議員，2018年拚連任意外落馬，陳政聞這一席被認為扳回空間大，是否再戰，他沒把說死，僅表示「要做好現在角色，也看民意、整體規畫」。本報資料照片
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞原是大岡山地區議員，2018年拚連任意外落馬，陳政聞這一席被認為扳回空間大，是否再戰，他沒把說死，僅表示「要做好現在角色，也看民意、整體規畫」。本報資料照片

趙天麟 岡山 高閔琳

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