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連勝文提專職黨主席 郝龍斌：別對黨主席人選限制較好

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料照片

國民黨智庫副董事長連勝文提出「專職黨主席」，日前傳出連去年與前副主席郝龍斌積極修復關係，擬與郝結盟。今天郝龍斌出席山東同鄉會活動，郝受訪表示，這是他當初參選黨主席的看法，很高興現在有更多同志認同他的想法。不過，他強調，每個黨主席的人選提出自己的看法，然後由黨員來做最後的決定，「所以他覺得不要對黨主席人選設限比較好」。

對於專任專職黨主席落實，可能會影響欲爭取2024的中廣董事長趙少康。郝表示，那是他自己對於黨主席的定位，他認為現在黨主席的人選最重要是能夠團結國民黨，帶領國民黨做好在野監督的工作。他覺得把自己對於黨主席定位以及對黨主席未來要怎麼樣改革，然後帶領國民黨爭取2022勝選與2024重返執政。他強調，每個黨主席的人選提出自己的看法，然後由黨員來做最後的決定，「所以他覺得不要對黨主席人選設限比較好」。

對於黨內最近是否許多人找他請益，郝表示，很多人都來找他，那是黨內同志對於黨務的發展，以及未來怎樣做好在野監督的工作來交換意見，是很正常的事情，不要做過多政治解讀，尤其他覺得黨主席選舉現在連辦法都還沒有訂，現在談這個事情言之過早。

對於連勝文、江啟臣、趙少康、韓國瑜會支持誰？郝龍斌說，他一再強調，今年黨主席的選舉辦法都還沒定，這4個人會不會參選人也還沒有決定，所以現在這個時候要談這件事情，他覺得言之過早。

郝龍斌表示，江啟臣、連勝文都找過他，但他們都是談未來黨務改革發展工作，並沒有談到黨主席。他強調，黨主席辦法都還沒有訂出來，等辦法訂好，再看有哪些人出來再來談。

郝龍斌 國民黨 連勝文

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