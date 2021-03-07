打破性別刻版 蔡總統婦女節講話

「成為自己喜歡的自己，成為與眾不同的自己」，慶祝三八婦女節，蔡英文總統6日在衛生福利部為慶祝2021年國際婦女節而舉辦的「Feel No Fear無畏的力量－勇氣論壇」，以錄影方式勉勵台灣在各領域努力的女性，勇於活出自己喜歡的樣貌。

讚台各地堅毅女性

蔡總統錄影致詞中談到，這幾年來，在臺灣的各個領域，都有許多女性，透過堅持和勇氣，打破了僵化的藩籬。台灣也有越來越多的女性軍、警、消人員，在第一線冒險犯難，守護國人生命財產的安全。在防疫期間，從第一線的醫護團隊、採檢等人員，都可以看到女性的身影。

然而，蔡總統提及她內心有個更大的期待，那就是在每一個專業領域，女性傑出的表現，不必刻意被當成樣板，而是可以成為自然的、理所當然的存在。她期待有那麼一天，翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙，正如同人們從來不會看到「男強人」這三個字。

願帶頭實現性平

蔡總統也談到，突破性別刻板印象，實現性別平權，政府也會用行動來帶頭努力。她說，很多改變，是從很微小的地方開始。比如，去年國慶典禮後，她特別在臉書上跟民眾介紹，其實從2016年開始，典禮的禮賓人員，就不叫做「金釵」了。禮賓人員男女都有，不是哪個性別的專利。

「女性不會只有一種形象。」蔡總統說道。她也希望在未來，政府的大型典禮、開幕剪綵等活動，禮賓人員不要只有單一的性別。大家應致力於打破性別刻板印象。最後，蔡總統談到，如這次勇氣論壇主題「Feel No Fear無畏的力量」，她相信，每一位堅毅、美麗的臺灣女性，都能夠擁有這股無畏力量，並且成為自己喜歡的自己，成為與眾不同的自己。

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