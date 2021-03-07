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兩岸需新思維 呂秀蓮：勿在統獨周旋

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「台灣不應再在統獨之間周旋，要大膽走出第三條路！」前副總統呂秀蓮7日在「2021婦女和平論壇」致詞表示，台灣不應再在統獨之間周旋，也不要再以國際孤兒來自我憐憫，香港這顆東方明珠已殞落，台灣能取代其地位，成為太平洋的鑽石；對於陸委會提出希望兩岸關係「春暖花開」，現在卻變得春寒料峭，她表示遺憾。

新思維定義兩岸關係

呂秀蓮出席2021婦女和平論壇前受訪表示，針對中國暫停進口我國鳳梨，她感到非常遺憾，新的陸委會主委提出希望兩岸關係春暖花開，現在卻又變得春寒料峭；過去都以父權思想來界定台灣與中國的關係，但她認為應從性別平等的新思維來思考，地球不是某一個性別的，地球也不專屬中國，應用全新思維來思考兩岸關係。

對於珍愛藻礁公投連署已破50萬份，呂秀蓮認為，那只是公投第一步，最重要是8月28日投票結果大家不要有遺憾。她表示，從環保立場要盡力維護生態，但另一個殘酷現實是，現在需要綠色能源，她希望不要有黨派、意識形態之爭。為了台灣的永續發展，她呼籲大家超越黨派、超越意識型態，面對問題，做最妥善的處理。

她致詞提到，香港現在正面臨與台灣當年美麗島大審時相同的處境，緬甸現今的情況則如同1947年台灣的228事件，她希望為這兩個地區的人民表達關懷，期盼人民能早日克服困難，享受現有的民主及安全。她也邀請現場民眾一起默哀半分鐘。

打造台灣成太平洋鑽石

香港特首林鄭月娥、現正被迫害的翁山蘇姬正好都是女性，蔡英文也是中華民國歷史第一位女性總統。」呂秀蓮指出，現今各國不斷爭取女性權益，但當女性掌權後，是福還是禍？可能做對事情，也有可能犯下錯誤，「我們在攻擊過去的男性沙文主義時，今天我們也要超越女性沙文主義」，好的事情就應支持，錯的事情就應監督、預防。

呂秀蓮也指出，兩岸關係要有新的觀點，台灣不應再在統獨之間周旋，要大膽走出第三條路，也不要再以國際孤兒來自我憐憫，台灣可以取代香港，這顆漂亮的東方明珠已經殞落，台灣應以變成太平洋的鑽石為目標，她有信心將打造女性觀點的台灣新未來。

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呂秀蓮 香港特首 鑽石

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