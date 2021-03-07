護藻礁變「護藍膠」？潘忠政批網軍只會同溫層取暖

藻礁公投小組原定與農委會主委陳吉仲的會面破局，外界關心環團取消與陳吉仲會面後，未來還有機會與政府溝通？公投領銜人潘忠政表示，溝通的門不會關閉，3月19日所有連署書送到中選會之後，仍歡迎政府溝通，在此之前，政府可以辦聽證會，並請中油立即停止海上工程，若等到公投通過才停工，這段過程仍會繼續破壞藻礁，是非常不明智的做法。

若未來有機會跟政府溝通，潘忠政說，環團的態度溫柔、堅定，藻礁如果該保育，就請政府拿出魄力保護；環評通過前，環團不斷地提出各種方案，但開發派死硬不轉彎，凸顯政府決策過程非常顢頇。潘強調，台灣必須確立聽證制度釐清問題，若政府作為有正當性，人民也會更願意支持，但現在都是黑箱作業，絕不是台灣之福。

針對網軍再指護藻礁運動變成「護藍膠」，並指環團拿觀新藻礁照片和大潭藻礁混淆視聽，潘忠政回應，觀新藻礁的生態景觀，大潭藻礁也有，「我用觀新藻礁照片，應該不違背」，且環團目標就是將所有證據攤在陽光下，網軍出哏圖想說服人民，其實都只是在同溫層取暖，撕裂社會。

但若國民黨呼籲選民「核四公投」、「珍愛藻礁」、「反萊豬」、「公投綁大選」4大公投都投同意，環團如何接招？潘忠政說，未來的工作小組會認真討論如何破解迷思，2018年公投時，各陣營用一些簡單話術，要支持者同意或不同意哪幾案，民眾其實對內容都不是很了解。

潘忠政說，這一次大家要分辨4個公投不會太難，但人民素養若沒有提升，就會像上次一樣用意識形態，或背下簡化的概念就去投票；如果公民真的用心思考這個案子，是很好的公民教育機會。