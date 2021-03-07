快訊

周星馳現身吳孟達告別式 送好友最後一程

藻礁爆紅政府才急喊溝通 學者諷：局面回不去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護藻礁變「護藍膠」？潘忠政批網軍只會同溫層取暖

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
藻礁公投領銜人潘忠政表示，政府若願意溝通，門一直都會開著。記者朱冠諭／攝影
藻礁公投領銜人潘忠政表示，政府若願意溝通，門一直都會開著。記者朱冠諭／攝影

藻礁公投小組原定與農委會主委陳吉仲的會面破局，外界關心環團取消與陳吉仲會面後，未來還有機會與政府溝通？公投領銜人潘忠政表示，溝通的門不會關閉，3月19日所有連署書送到中選會之後，仍歡迎政府溝通，在此之前，政府可以辦聽證會，並請中油立即停止海上工程，若等到公投通過才停工，這段過程仍會繼續破壞藻礁，是非常不明智的做法。

若未來有機會跟政府溝通，潘忠政說，環團的態度溫柔、堅定，藻礁如果該保育，就請政府拿出魄力保護；環評通過前，環團不斷地提出各種方案，但開發派死硬不轉彎，凸顯政府決策過程非常顢頇。潘強調，台灣必須確立聽證制度釐清問題，若政府作為有正當性，人民也會更願意支持，但現在都是黑箱作業，絕不是台灣之福。

針對網軍再指護藻礁運動變成「護藍膠」，並指環團拿觀新藻礁照片和大潭藻礁混淆視聽，潘忠政回應，觀新藻礁的生態景觀，大潭藻礁也有，「我用觀新藻礁照片，應該不違背」，且環團目標就是將所有證據攤在陽光下，網軍出哏圖想說服人民，其實都只是在同溫層取暖，撕裂社會。

但若國民黨呼籲選民「核四公投」、「珍愛藻礁」、「反萊豬」、「公投綁大選」4大公投都投同意，環團如何接招？潘忠政說，未來的工作小組會認真討論如何破解迷思，2018年公投時，各陣營用一些簡單話術，要支持者同意或不同意哪幾案，民眾其實對內容都不是很了解。

潘忠政說，這一次大家要分辨4個公投不會太難，但人民素養若沒有提升，就會像上次一樣用意識形態，或背下簡化的概念就去投票；如果公民真的用心思考這個案子，是很好的公民教育機會。

大潭藻礁 公投

延伸閱讀

影／遭控組「吉仲幫」 陳吉仲不避嫌照樣同框洪忠修

藻礁重啟溝通不易 他憂：網軍僅牛刀小試還未火力全開

影／澳門也禁台灣鳳梨？陳吉仲否認籲資訊應正確

何宗勳退出藻礁公投運作 潘忠政：隨時歡迎他回來

相關新聞

帛琉旅遊泡泡免居檢？ 莊人祥：規畫中所有可能方式之一

台灣、帛琉「旅遊泡泡」有望成行？外傳帛琉總統將於3月15日來台宣布拍板台帛「旅遊泡泡」，指揮中心發言人莊人祥對此表示，不...

吳音寧選彰化縣長？民進黨：目前不可能有屬意特定人選

有媒體報導，指民進黨高層屬意由北農前總經理吳音寧參選彰化縣長，民進黨發言人顏若芳今天表示，該篇報導並非事實，民進黨對於明...

護藻礁變「護藍膠」？潘忠政批網軍只會同溫層取暖

藻礁公投小組原定與農委會主委陳吉仲的會面破局，外界關心環團取消與陳吉仲會面後，未來還有機會與政府溝通？公投領銜人潘忠政表...

民進黨徵召參選下屆彰化縣長？ 吳音寧：沒人跟我接觸

媒體報導，民進黨高層有意徵召台北農產運銷公司前總經理參選彰化縣長，卻被民進黨中央黨部否認，吳音寧本人今天也表示，民進黨中...

打破性別刻版 蔡總統婦女節講話

「成為自己喜歡的自己，成為與眾不同的自己」，慶祝三八婦女節，蔡英文總統6日在衛生福利部為慶祝2021年國際婦女節而舉辦的「Feel No Fear無畏的力量－勇氣論壇」，以錄影方式勉勵台灣在各領域努力

兩岸需新思維 呂秀蓮：勿在統獨周旋

「台灣不應再在統獨之間周旋，要大膽走出第三條路！」前副總統呂秀蓮7日在「2021婦女和平論壇」致詞表示，台灣不應再在統獨之間周旋，也不要再以國際孤兒來自我憐憫，香港這顆東方明珠已殞落，台灣能取代其地位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。