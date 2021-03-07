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吳音寧選彰化縣長？民進黨：目前不可能有屬意特定人選

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人顏若芳。圖／聯合報系資料照
民進黨發言人顏若芳。圖／聯合報系資料照

有媒體報導，指民進黨高層屬意由北農前總經理吳音寧參選彰化縣長，民進黨發言人顏若芳今天表示，該篇報導並非事實，民進黨對於明年度的選舉，目前也不可能有屬意特定人選的討論，特此澄清，請媒體報導前應先求證。

顏若芳指出，民進黨內優秀人才濟濟，但2022年選舉距今還太早，不必有過多的揣測。民進黨作為執政黨，當下最重要的課題就是持續做好防疫、拚經濟、堅守崗位，守護全民健康，和全民一起團結防疫，把執政做好就是對選舉最好的準備。

【中央社／彰化7日電】

媒體報導，民進黨高層有意徵召前北農總經理吳音寧參選彰化縣長。吳音寧今天表示，民進黨中央無人跟她聯絡，假設性問題無法回答，現階段就是先把正在創作的書籍完成。

民進黨發言人顏若芳今天也透過聲明表示，該篇報導並非事實。民進黨內優秀人才濟濟，2022年選舉距今還太早，不必有過多的揣測；民進黨作為執政黨，當下最重要課題就是持續做好防疫、拚經濟、堅守崗位，守護全民健康，和全民一起團結防疫，把執政做好就是對選舉最好的準備。

有媒體報導指稱，綠營核心高層運作下屆彰化縣長選舉人選，有意徵召曾任台北農產運銷公司總經理的作家吳音寧。

吳音寧接受記者電話訪問時說，沒有任何民進黨人士跟她接觸談參選彰化縣長，是第一次聽到這樣的說法；吳音寧指出，對於假設性的問題，她無法回答，也不曾想過參選彰化縣長，現階段就是把正在寫的書趕快寫完。

吳音寧曾出版25萬字的「江湖在哪裡？——台灣農業觀察」一書，記錄下戰後50年台灣農業的發展與困境，也曾擔任過彰化縣溪州鄉公所主任秘書，2017年則擔任台北農產運銷公司總經理，卻在隔年遭北農董事會解職。

民進黨

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