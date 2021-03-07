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連勝文提黨主席不得任公職、選總統 洪秀柱反對改黨規

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

國民黨智庫副董事長連勝文日前提出「專職黨主席」 ，呼籲黨主席者不得兼任或競選公職，引發黨內熱烈討論；不過，前主席洪秀柱反對為此明訂黨內規範。洪說，黨職與公職並非不可兼得，且目前表態參選黨主席人選中不具備公職、也不選總統的所剩無幾，「不參選總統及公職」應當作個人參選黨主席的承諾或政見，讓黨員自行判斷。

洪秀柱表示，專職黨主席或身兼公職都各有利弊，可以當作個人參選黨主席的政見，但實在無須在選舉辦法或黨章內明訂規範。「私心」確實是國民黨黨重新贏得民心的一大障礙，但黨職與公職是完全矛盾、不可兼得的嗎？現在所有表態參選黨主席的人選當中，不具備任何公職身分、也不選總統的，實在所剩無幾。

洪秀柱說，若真要為了「杜絕自私」而設下這樣的限制，那麼，具有企業背景者，也有可能藉著黨主席身分從中得利，國民黨是不是也要規範具企業身分者不得參選黨主席？

洪秀柱表示，國民黨需要的並不是明訂這些條文，去剝奪未來才德兼備者扶持黨東山再起的可能性，她說，何不將「不參選總統及公職」當作個人參選黨主席的承諾或政見，讓黨員自己判斷、做出選擇？國民黨需要的是一位無私的領導者，能夠堅定捍衛黨中心思想、並確定黨路線方針，審慎思考如何贏回民心、重返執政，這才是該努力的方向。

洪秀柱表示，與其說黨機器像是「魔戒」，不如說，競逐權力的過程更易使人喪失本心，她希望國民黨能夠開大門、走大路，每一位身負重任的同志，都能夠摒除私心，真正為人民著想，替國家社稷謀長久之福。

國民黨 洪秀柱 連勝文

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