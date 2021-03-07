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江啟臣就職一周年：成就與教訓引導國民黨破浪前行

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣就任即將滿一周年，他今天在臉書分享回顧過去一年的影片。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣就任即將滿一周年，他今天在臉書分享回顧過去一年的影片。圖／取自江啟臣臉書

國民黨主席江啟臣就任即將滿一周年，他今天在臉書分享回顧過去一年的影片。他說，這一年讓他想起過去在金門服役當艇長的日子，擔任主席的這一年來，國民黨確實也像航行在瞬息萬變的海面上，所幸他不但有最堅強的團隊，可以同舟一命、相互砥礪，更有過去的成就以及教訓，可以作為指引方向的燈塔，引導國民黨破浪前行。

江啟臣呼籲大家一起尋求與社會的對話溝通，為國民黨創造更多的可能；一起打破偏見與漠視，重新找回對外發聲；一起抵抗執政黨的堅壁清野，一點點重新累積人民的信任，「更重要的是，我們一起，就是團結。因為相信，我們可以繼續拚下去！與你一起！」

江啟臣臉書全文：

破浪前行的365天！

破浪前行的365天。

金門的海浪，是我這一年擔任國民黨主席以來最常記起的畫面。

在金門服役，烙印在我心上的不只是和平的可貴，更是保家衛國的責任。受完蛙人基礎訓的我，因緣際會接受的操舟的訓練，成為艇長。如何在變化萬千的海象中，迅速做出判斷，是艇長的責任。如何在變化的浪勢下，決定掌舵的方向，更是艇長的重要工作。

擔任主席的這一年來，國民黨確實也像航行在瞬息萬變的海面上。

所幸，我們不但有最堅強的團隊，可以同舟一命、相互砥礪。

更有過去的成就以及教訓，可以作為指引方向的燈塔，引導我們破浪前行。

365天不長不短的日子裡，

我們一起走過改革的大鳴大放，在凝聚共識中穩健前行。

我們一起面對民意的浪潮，在低谷中迂迴前進。

我們一起經歷同伴離席的悲哀，在相互扶持下，立定決心。

我們一起回顧過去的光榮，用記憶歷史，來思考未來。

我們一起反省往日的挫折，用謙卑回應人民的要求。

我們一起抵抗執政黨的堅壁清野，一點點重新累積人民的信任。

我們一起打破偏見與漠視，重新找回對外發聲，奮力呼喊的氣力。

我們一起尋求與社會的對話溝通，為國民黨創造更多的可能。

更重要的是，我們一起，就是團結。

因為相信，我們可以繼續拚下去！與你一起！

國民黨 江啟臣 金門

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