藍營高雄青年世代備戰 新人來勢洶洶

距2022選舉還有1年多時間，有意投入選戰的青年世代已提早準備，新人來勢洶洶，老將也不敢輕忽。高雄藍營欲爭取黨內議員提名者包括黨代表李明璇、國民黨政策會前專員呂謦煒、韓團隊前隨行發言人李昶志、前議長許崑源女兒許采蓁、中華青年公共事務倡議協會理事長莊為傑等。國民黨高雄市黨部主委李哲華說，年輕世代勇於承擔是好事，2022選舉提名辦法最快今年10月通過。

2018年韓國瑜選高雄市長時，李明璇助選嶄露頭角，她外型亮麗，對政治圈也不陌生，父親李玉文是國民黨高雄市黨部現任副主委，李明璇原本2020年就有意爭取鳳山立委黨內提名，後來退出，對政治事務頗有熱情。

李明璇另一個身分是廣播節目主持人，擅長空戰，常透過臉書發表對時政看法，提升知名度與話題熱度。李明璇另一半潘德翰透露，目前正評估戰場，李明璇戶籍在高雄三民區，夫家家族在板橋也有一定基礎，在高雄三民區或新北板橋出戰，一切還在思考。李玉文說，國民黨正值「轉骨」時期，要加速世代交替腳步，讓願意為黨出征的年輕人有機會被看見。

據了解，李明璇曾請教韓國瑜看法，韓認為李明璇條件較適合在都會區參戰，除吸引親藍選民，也有機會對中間選民拓票。

去年6月6日，韓國瑜被罷免成功當晚，與韓情同莫逆的議長許崑源墜樓身亡，許的長女許采蓁在忙完父親後事後，開始接棒服務，以許崑源心慈善會祕書長身分勤跑基層，盼延續父親志業。

許采蓁親和力強，加上許崑源地方根基有一定實力，被認為有機會一搏，許采蓁預計投入的前金、新興、苓雅選區因為人口減少，屆時議員席次可能由現在6席減為5席，後續發展仍待觀察。