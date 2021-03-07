影／銷澳鳳梨運費比水果貴 陳吉仲解釋：先建立通路

中國大陸對台鳳梨下禁令，農委會全力拚國外市場，外銷澳洲的鳳梨卻被質疑「運費比水果貴」；對此，農委會主委陳吉仲解釋，出口澳洲的運輸成本是因為受到疫情影響而提高，一旦通路建立起來，運銷、貿易和相關獎勵措施就會跟著調整。

全國農業金庫和世界台商總會聯合會媒合台灣鳳梨鮮果和各式加工品到我國僑胞僑居地，並於前天將2公噸生鮮鳳梨輸往澳洲，卻被爆出為了賣鳳梨，農委會補助運費，去澳洲空運每公斤補助105元、海運23元，被質疑「運費比水果貴」。

對此，陳吉仲說，去年澳洲允許鳳梨外銷出口，但現在因新冠肺炎疫情關係，許多運輸成本才大幅度增加；而農產品要外銷到全世界各地，尤其是鳳梨到澳洲，重點是先要把通路建立起來，因此才會有相關獎勵機制。

一旦對澳洲的通路建立起來，澳洲人民喜歡吃台灣鳳梨，那時候整個運銷、貿易和相關獎勵措施就會跟著調整，屆時就期待澳洲消費者能購買更多台灣鳳梨，至於何時再銷澳洲，近期應該就會有好消息，農委會也會盡快的把好消息告訴大家。

陳也表示，現在不只是台灣所有的消費者用新台幣下架鳳梨和所有農產品，也能從日本市場看見，日本人發揮具體行動力用日幣買台灣鳳梨，政府期待有更多國家，甚至用美元大量買台灣農產品。