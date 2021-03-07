快訊

宜蘭虐童案保母夫妻收押 女童顱內出血開腦仍昏迷

保戶注意了！ 下半年醫療險保費恐暴漲但壽險更便宜

影／銷澳鳳梨運費比水果貴 陳吉仲解釋：先建立通路

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台灣鳳梨外銷澳洲被質疑「運費比水果貴」，農委會主委陳吉仲解釋，運輸成本受疫情影響提高。記者賴香珊／攝影
台灣鳳梨外銷澳洲被質疑「運費比水果貴」，農委會主委陳吉仲解釋，運輸成本受疫情影響提高。記者賴香珊／攝影

中國大陸對台鳳梨下禁令，農委會全力拚國外市場，外銷澳洲的鳳梨卻被質疑「運費比水果貴」；對此，農委會主委陳吉仲解釋，出口澳洲的運輸成本是因為受到疫情影響而提高，一旦通路建立起來，運銷、貿易和相關獎勵措施就會跟著調整。

全國農業金庫和世界台商總會聯合會媒合台灣鳳梨鮮果和各式加工品到我國僑胞僑居地，並於前天將2公噸生鮮鳳梨輸往澳洲，卻被爆出為了賣鳳梨，農委會補助運費，去澳洲空運每公斤補助105元、海運23元，被質疑「運費比水果貴」。

對此，陳吉仲說，去年澳洲允許鳳梨外銷出口，但現在因新冠肺炎疫情關係，許多運輸成本才大幅度增加；而農產品要外銷到全世界各地，尤其是鳳梨到澳洲，重點是先要把通路建立起來，因此才會有相關獎勵機制。

一旦對澳洲的通路建立起來，澳洲人民喜歡吃台灣鳳梨，那時候整個運銷、貿易和相關獎勵措施就會跟著調整，屆時就期待澳洲消費者能購買更多台灣鳳梨，至於何時再銷澳洲，近期應該就會有好消息，農委會也會盡快的把好消息告訴大家。

陳也表示，現在不只是台灣所有的消費者用新台幣下架鳳梨和所有農產品，也能從日本市場看見，日本人發揮具體行動力用日幣買台灣鳳梨，政府期待有更多國家，甚至用美元大量買台灣農產品。

鳳梨

延伸閱讀

藻礁公投被摸頭？ 環團表態：絕不撤案

藻礁小組取消與陳吉仲會面 何宗勳：退出相關事務

與陳吉仲會面？珍愛藻礁環團深夜開議 何宗勳未參與

要不要和陳吉仲會面？珍愛藻礁公投連署團體還沒共識

相關新聞

影／銷澳鳳梨運費比水果貴 陳吉仲解釋：先建立通路

中國大陸對台鳳梨下禁令，農委會全力拚國外市場，外銷澳洲的鳳梨卻被質疑「運費比水果貴」；對此，農委會主委陳吉仲解釋，出口澳...

談兩岸關係 呂秀蓮：非常遺憾因鳳梨變成春寒料峭

中國大陸自3月起暫停受理台灣鳳梨輸入，前副總統呂秀蓮今天表示，她覺得非常遺憾，新陸委會主委邱太三提出「希望兩岸關係春暖花...

廣角鏡／促銷鳳梨 總統府擺攤

中國大陸三月起禁止台灣鳳梨進口，政府提出一連串政策因應。總統府也在昨天開放參觀時，在一樓迴廊擺設鳳梨攤位，供民眾選購。

劈頭就飆三字經！疑假冒「總統府」下單18筆 高雄鳳梨伯遭惡搞

大陸禁銷台灣鳳梨，各界發起搶救之際，卻也有人胡亂惡搞，假冒總統府名義向高雄鳳梨伯下訂18 筆訂單，也有5、6通未顯示號碼...

傳澳門也禁台灣鳳梨進口 農委會：未接獲訊息

中國大陸3月起突然宣布禁止台灣鳳梨進口，有媒體報導，澳門也跟著在3月2日禁止進口台灣鳳梨，對此，農委會表示，目前還沒接獲...

不看好全民挺鳳梨熱潮 農民憂「盛產後價格恐後繼無力」

中國大陸禁止台灣鳳梨進口，掀起國人吃鳳梨熱潮，市場供不應求，台北果菜市場的鳳梨拍賣價格短短4天一公斤就漲了10元，但鳳梨農卻高興不起來，因為屏東鳳梨剛進入產季，預估4月起全台才進入盛產，這波吃鳳梨熱潮能持續多久，鳳梨農和合作社都沒人表示樂觀，擔心盛產後的價格恐將疲軟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。