快訊

宜蘭虐童案保母夫妻收押 女童顱內出血開腦仍昏迷

保戶注意了！ 下半年醫療險保費恐暴漲但壽險更便宜

蔡易餘提憲改 除了刪西藏蒙古議題還有這些

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘的憲改修法提案，除了敏感議題，還有增設立法院副院長等修法條文。圖／取自蔡易餘臉書
民進黨立委蔡易餘的憲改修法提案，除了敏感議題，還有增設立法院副院長等修法條文。圖／取自蔡易餘臉書

民進黨立委蔡易餘、余天去年提出「憲法部分條文修正案」，刪除涉及蒙古與西藏相關條文，在國民黨反對下，目前退回程序委員會「冷凍中」；但蔡易餘指出，該提案除包含立法院設首席副院長、副院長二人，還有行政院增設一名30歲以下的副院長，都可討論，修憲不見得都是涉及兩岸的敏感議題。

民進黨日前公布憲改小組，身兼中常委的蔡易餘也是名單之一，蔡易餘提案內容除了有刪除西藏、蒙古相關條文和18歲選舉權外，他認為還有其他值得討論的進步議題。

蔡易餘指出，目前立法院設院長、副院長一人，修法提案設立法院首席副院長及二名副院長，可讓在野黨、小黨也有機會爭取副院長頭銜，更促進朝野和諧，但為避免多名副院長代理院長造成權責不明，因此由首席副院長來代理院長。

蔡易餘說，台灣在特殊國際環境中，外交工作的手段與戰略必須更加靈巧與柔軟，國會代表的是民意，增設副院長可告訴世界，我國是真正落實定期改選的國家，有利國會推動「國會外交」。

目前行政院設院長、副院長各一人，蔡易餘也提案修改增設副院長至二人，其中一人年齡須小於30歲，蔡說，由青年副院長的角度制定青少年經濟、教育及文化等政策，扮演跨部會擴展橫向整合功能，可廣納基層青少年的真正心聲，有助於行政院聽見更多不同的聲音。

蔡易餘 行政院 立法院

延伸閱讀

惡霸犬非比特犬 「歹臉」卻愛撒嬌

乾旱使農作減產 農委會：盤點整體影響討論救助

紙風車台灣少年金像獎我的家影片徵稿 蔡易餘加碼獎金

新地標！嘉縣首座景觀斜張橋「蒜頭大橋」完工 下午5時開放通車

相關新聞

傳帛琉總統3月15日來台宣布「旅遊泡泡」 業者盼4月成行

台灣、帛琉「旅遊泡泡」有望成行，旅遊業界盛傳，帛琉總統將於3月15日來台宣布拍板台帛「旅遊泡泡」，雙方規畫每周各飛8班，...

藍營高雄青年世代備戰 新人來勢洶洶

距2022選舉還有1年多時間，有意投入選戰的青年世代已提早準備，新人來勢洶洶，老將也不敢輕忽。高雄藍營欲爭取黨內議員提名...

蔡易餘提憲改 除了刪西藏蒙古議題還有這些

民進黨立委蔡易餘、余天去年提出「憲法部分條文修正案」，刪除涉及蒙古與西藏相關條文，在國民黨反對下，目前退回程序委員會「冷...

缺水危機 藍委批：最愛吹牛的超前部署在哪裡？

台灣遭逢56年大旱，缺水問題嚴重。國民黨立委賴士葆今天批評，工業五缺的問題已經是老生長談的舊話題，缺水缺電早就是企業界的...

國防部下令 憲兵包括雲豹甲車將採用城市迷彩塗裝

憲兵在台北市等城鎮執行中樞防衛任務，國防部日前表示，已要求憲兵將規劃於衛戍區及地區指揮部的服裝、裝備及偽裝網等，採用城市...

台籍醫護染疫康復 獲西班牙頒傑出女性工作者

新冠肺炎疫情蔓延全球，我國僑務委員劉金枝的女兒Diana李慧伶在疫情慘重的西班牙從事醫療工作，去年不幸染病後已康復。在3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。