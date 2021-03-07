蔡易餘提憲改 除了刪西藏蒙古議題還有這些

民進黨立委蔡易餘、余天去年提出「憲法部分條文修正案」，刪除涉及蒙古與西藏相關條文，在國民黨反對下，目前退回程序委員會「冷凍中」；但蔡易餘指出，該提案除包含立法院設首席副院長、副院長二人，還有行政院增設一名30歲以下的副院長，都可討論，修憲不見得都是涉及兩岸的敏感議題。

民進黨日前公布憲改小組，身兼中常委的蔡易餘也是名單之一，蔡易餘提案內容除了有刪除西藏、蒙古相關條文和18歲選舉權外，他認為還有其他值得討論的進步議題。

蔡易餘指出，目前立法院設院長、副院長一人，修法提案設立法院首席副院長及二名副院長，可讓在野黨、小黨也有機會爭取副院長頭銜，更促進朝野和諧，但為避免多名副院長代理院長造成權責不明，因此由首席副院長來代理院長。

蔡易餘說，台灣在特殊國際環境中，外交工作的手段與戰略必須更加靈巧與柔軟，國會代表的是民意，增設副院長可告訴世界，我國是真正落實定期改選的國家，有利國會推動「國會外交」。

目前行政院設院長、副院長各一人，蔡易餘也提案修改增設副院長至二人，其中一人年齡須小於30歲，蔡說，由青年副院長的角度制定青少年經濟、教育及文化等政策，扮演跨部會擴展橫向整合功能，可廣納基層青少年的真正心聲，有助於行政院聽見更多不同的聲音。