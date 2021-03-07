缺水危機 藍委批：最愛吹牛的超前部署在哪裡？

台灣遭逢56年大旱，缺水問題嚴重。國民黨立委賴士葆今天批評，工業五缺的問題已經是老生長談的舊話題，缺水缺電早就是企業界的嚴重隱憂，蔡政府執政五年來的因應政策在哪裡？蔡政府最喜歡吹牛的「超前部署」又在哪裡？

賴士葆透過臉書指出，蘇貞昌兩度擔任行政院長，台灣水管漏水的嚴重依舊如昔，台灣一年漏掉4.4億公噸的水量，相當於2.5座石門水庫滿水位的水量，每下降1%的漏水率就可以節省4千萬噸水量，台灣水管管線老舊，漏水率的改進速度緩慢，每年改進0.3%左右。

賴士葆表示，台灣的降雨量是世界的2.6倍，相較於以色列一年只降雨30天，為何可以在乾旱的沙漠創造農業奇蹟，全球都在搶疫苗，以色列為什麼可以名列全球第一名疫苗施打的國家，就可以窺知什麼是有效能的國家治理，絕對不是土法煉鋼的「祈雨國家隊」和「鑿井國家隊」所可以相提並論。

賴士葆說，如果真的擔心護國神山的科技業會缺電，在台灣的替代能源根本尚未到位，為什麼粗糙的推行非核家園，讓燃煤電廠火力全開？如今藻礁所在的三接案替換蘇澳電廠，遭到民意反彈，又恐嚇國人三接案未過，護國神山的科技業會沒有電可以用，就要增加燃燒500萬噸的燃煤發電來汙染環境及傷害國人健康。

他批評，如今乾旱不雨，擔心護國神山的科技業沒水用，要鑿井取水、要辦祈雨法會求助神明解決水荒，政府毫無專業管理能力來解決問題。蔡政府上台的優先政策是什麼？是急著大陣仗的違憲修法把農田水利會的錢脈和人脈收歸國有，搶奪人民財產很有效率，水資源的分配解方在哪裡？