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國防部下令 憲兵包括雲豹甲車將採用城市迷彩塗裝

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵在台北市等城鎮執行中樞防衛任務，裝備迷彩卻採用綠色叢林迷彩，遭到立委關切。圖為憲兵第202指揮部裝步第239營所屬雲豹甲車隊在台北市執行夜間戰術機動。 圖／軍聞社提供
憲兵在台北市等城鎮執行中樞防衛任務，裝備迷彩卻採用綠色叢林迷彩，遭到立委關切。圖為憲兵第202指揮部裝步第239營所屬雲豹甲車隊在台北市執行夜間戰術機動。 圖／軍聞社提供

憲兵在台北市等城鎮執行中樞防衛任務，國防部日前表示，已要求憲兵將規劃於衛戍區及地區指揮部的服裝、裝備及偽裝網等，採用城市迷彩圖樣，結合城鎮地形，以利作戰任務順遂。

民進黨立委蔡適應曾在立法院質詢質疑，憲兵在台北市等城鎮執行作戰任務，但憲兵包裝CM34雲豹甲車等作戰車輛，卻仍仍使用綠色系的數位迷彩，在城鎮中容易被發現，不利作戰任務，呼籲城鎮作戰所使用的數位迷彩是以灰色為主軸，各國都會依不同場景去搭配不同迷彩，國防部應重新思考評估讓憲兵使用城市迷彩的可能。

國防部日前送立法院預算解凍報告表示，國防部去年11月13日令頒國軍偽裝整備綱要計畫，明確律國軍人員服裝及各式器裝備偽裝及欺敵手段，應考量戰場多樣性，並結合作戰環境，搭配合宜偽裝資材，實施隱蔽掩蔽，使敵混淆及誤判，避免遭其破壞，以維持國軍作戰能力。

國防部表示，已要求憲兵指揮部依作戰環境場景，檢討適合迷彩圖樣，經研討將規劃於衛戍區及地區指揮部的服裝、裝備及偽裝網等，採用城市迷彩圖樣，結合城鎮地形，以利作戰任務順遂。

國防部說，國軍新式偽裝資材於110至112年由陸軍統建採購，各軍種依作戰境場景，檢討採購叢林、城市及沙地迷彩偽裝網；近期國軍部分裝備設施已將城市迷彩納入作戰運用。

憲兵 國防部 國軍

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