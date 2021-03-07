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陳佩琪嘆養網軍得天下 網友酸：當年柯文哲也靠這冒出頭

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書表示，民進黨好像有金剛不壞之身，做什麼壞事，都可以理直氣壯。圖／引用自羅智強臉書
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書表示，民進黨好像有金剛不壞之身，做什麼壞事，都可以理直氣壯。圖／引用自羅智強臉書

台北市長柯文哲夫人陳佩琪昨發臉書，提到網軍質疑「你們家到底有多少228版本？」陳佩琪說，每個版本她都聽過，公公講述很傷心，就是老人家抒發情緒，或許記憶不準，或許夾雜情緒，竟被打成萬惡不赦，陳也說，政治本是得民心者得天下，「但我們是得媒體、養網軍、有側翼者得天下。」

國民黨台北市議員羅智強今天也在臉書表示同感，羅智強說，民進黨好像有金剛不壞之身，做什麼壞事，都可以理直氣壯，都有一堆不知道那來的匿名帳號說「敢質疑民進黨，你就是中共同路人」。

儘管羅智強貼文認同陳佩琪，也在文末寫到「陳佩琪加油」、「所有在野的力量加油」。

不過議員游淑慧則在底下留言，柯市長的網軍側翼也不少，市府撒不少錢在「網路行銷」，Ptt內柯網軍更是大軍壓陣，更有網友留言，「當年柯文哲也是靠網軍冒出頭的」。

羅智強今天在臉書提到，側翼、網軍是錢養出來的，側翼護航政府，政府豢養側翼，看起來，陳佩琪醫師是有點灰心了，不過羅智強認為，「覺得民進黨萬年執政沒有問題」，但從歷史來看，政府控制的媒體，最後必將失去公信力，民進黨的網軍也將如是，只是時間長短的問題。

羅智強說，路很艱難，但在野黨有責任，提供一個跟民進黨不同的選項，知其不可而為之，在野黨放棄的那一刻，就是台灣再也沒有民主的時候。不過羅智強認同陳佩琪的說法，卻也有網友反酸陳佩琪，指當年柯文哲也是靠網軍出頭。

陳佩琪 羅智強 民進黨

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