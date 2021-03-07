韓國瑜發言人轉型賣水果 改當小農化妝師

高雄市前巿長韓國瑜團隊解散後，成員各自找尋新舞台，有人回學界、有人進黨部等，副發言人白喬茵沒回熟悉的媒體老本行，轉當小農代言人，創立電商「好茵果」，行銷台灣各地優質水果，發揮媒體人說故事本領，讓更多人看見台灣水果的光。

33歲白喬茵是兩個孩子的媽，大女兒3歲、小女兒2歲，她創立電商事業，雖然忙碌，但時間自主，還沒上幼兒園的小女兒陪著她到產地，也時常入鏡成為「小麻豆」。她認為，能讓孩子多親近土地，也是很珍貴的童年回憶。

曾任電視台政治線記者、主播的白喬茵，形象光鮮，到產地與果農交涉、選果、搬運、包裝、出貨等勞力活，也難不倒她。隔行如隔山，許多知識從頭學起，合作的農民、親友等，也對她的學習能力刮目相看。

白喬茵為尋覓優質水果，跑遍各產地，認識許多有理念的果農，她希望扮演推手，讓台灣好水果透過用心的包裝，成為送禮市場新寵，不需要迷信進口水果，台灣水果就是最好選擇。

為何選水果當創業標的？白喬茵說，當記者時期，每回採訪風災過後農損、果賤傷農等新聞都有很深感觸，台灣水果品質卓越，卻難敵產銷壓力等，她希望發揮棉薄之力幫忙賣水果，創造多贏。

媒體人養成的新聞敏銳度，說故事、自媒體行銷等能力，也充分運用在創業上，最近鳳梨話題發酵，白喬茵化身「美食特派員」，邀高雄市一家無菜單創作料理主廚，示範多道鳳梨經典料理，影片剪輯後放上臉書，相當吸睛。