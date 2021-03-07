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孫大千轟民進黨 逼人民在藻礁發電和用肺發電選擇

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批評民進黨強逼台灣人民在「用藻礁發電」和「用肺發電」之間做一個選擇，是一個不道德的政府。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批評民進黨強逼台灣人民在「用藻礁發電」和「用肺發電」之間做一個選擇，是一個不道德的政府。圖／取自孫大千臉書

經濟部長王美花表示，藻礁公投若過關，恐將增加500萬噸燃煤用量；台中市長盧秀燕對此說法不以為然，痛批「失德、失格」，傷害到中部人的感情和健康。前立委孫大千批評，民進黨強逼台灣人民在「用藻礁發電」和「用肺發電」之間做一個選擇，這是一個多麼不道德的政府。

孫大千質疑，民進黨難道只剩下威脅恐嚇這一招了嗎？為什麼台灣的電力供應要建立在藻礁滅絕的代價上呢？只要三接的興建地點能夠做一個調整，那麼藻礁和三接當然可以並存，也不需要在環保和經濟之間做出抉擇，更可以兩全其美的保住桃園的藻礁和台中的健康。

孫大千說，讓人百思不得其解的是，明明中油在全台灣就已經遍布了天然氣輸送管線，為什麼不能夠採取「台北港方案」來興建第三天然氣接收站？

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