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連勝文選黨主席將辭智庫副董？ 連辦：確定就一定處理
國民黨智庫副董連勝文表態考慮參選下屆黨主席，被解讀劍指現任主席江啟臣，連帶也讓連是否還要續任由江任命的國民黨智庫副董受關注。連辦表示，若確定參選，屆時一定會處理，但這是假設性問題。
與連勝文熟識的黨內人士表示，就制度而言，並沒有規定參選黨主席不得有黨職或準黨職身分，但就人情義理而言，連勝文智庫副董一職畢竟是由江啟臣任命，在智庫也就是江的副手，若確定要挑戰江，那就不適合續任，或至少要立即請假。
該人士分析，連勝文若確定參選黨主席，包含連的子弟兵與前主席連戰系統，勢必會一定程度歸隊，即便自己選與支持他人選最後開出來的選票或有不同差距，但對去年吸收連家支持力量當選的現任主席江啟臣當然影響最大。
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