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立院新會期總召明天改選 國民黨團評估藍白合作恐破局

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立院上會期召委選舉，國民黨團在民眾黨團支持下，在攸關杯葛美國萊豬進口的衛環與經濟兩委員會，由立委蔣萬安與楊瓊瓔各搶下一席召委，之後蔣還以抽籤方式取得新會期衛福部預算案主審排案權，打下擋萊豬政策攻防灘頭堡。記者周志豪／攝影
立院上會期召委選舉，國民黨團在民眾黨團支持下，在攸關杯葛美國萊豬進口的衛環與經濟兩委員會，由立委蔣萬安與楊瓊瓔各搶下一席召委，之後蔣還以抽籤方式取得新會期衛福部預算案主審排案權，打下擋萊豬政策攻防灘頭堡。記者周志豪／攝影

立法院新會期8常設委員會召委明天改選，國民黨團仍爭取「藍白合」可能。但國民黨團內部分析，因日前國民黨主辦的論壇上藍白合引發爭議，民眾黨與國民黨合作在支持度反映上不討喜，破局機會很大，抽籤恐勢在必行。

不過國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，週四有禮貌性拜會民眾黨團，討論後續互相可合作議題，氣氛不錯。黨團副書記長李德維也說，目前都還「努力中」，召委選舉「藍白合作」還有機會。

民眾黨團人士也表示，明天召委選舉是否支持國民黨團，目前還在討論中。

但也有國民黨團人士分析，目前看來民眾黨團與民進黨團某種程度合作機會大，這與日前論壇藍白合爭議相關性小，主要還是因資源問題，像民眾黨立委高虹安抽到國防委員會，最後能換到教育委員會，就是找民進黨團幫忙。

依目前各委員會各黨團成員分布情形來看，國民黨團在內政、國防、財政與司法委員會的應選兩席召委中，已確定都有拿下1席實力。其他經濟、教育、交通與衛環等4委員會，國民黨團須獲民眾黨團支持才能篤定在各委員會各拿下1席。

若民眾黨團此次召委選舉不支持國民黨團，若能投廢票或自己，國民黨團在經濟、教育與衛環委員會也能拿下1席召委，但交通委員會2席召委仍將都拱手讓人。

如果民眾黨團此次召委選舉一改上會期態度，改挺民進黨團，國民黨團要爭取經濟、財政與衛環委員會召委，就須仰賴抽籤拚手氣，交通委員會2席召委一樣也是連想都不用想。

立院上會期召委選舉，國民黨團在民眾黨團支持下，在攸關杯葛美國萊豬進口的衛環與經濟兩委員會，由立委蔣萬安與楊瓊瓔各搶下1席召委，之後蔣還以抽籤方式取得新會期衛福部預算案主審排案權，打下擋萊豬政策攻防灘頭堡。

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