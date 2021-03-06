韓國瑜訪愛心寵物運匠作公益 「下一步」仍然被關注

高雄市前市長韓國瑜今天的「韓先生來敲門」，造訪住在新北市的愛心寵物計程車司機尤河清。韓團隊、高雄市政府民政局前局長曹桓榮認為，韓關心社會角落裡的善良人士。民進黨高雄市議員林智鴻說，韓國瑜造訪的人士，看起來全台都有，實在很難不把韓國瑜與2024總統大選聯想在一起。

今年60歲的尤河清以計程車為愛狗人士載送流浪動物已21年，他說大約每個月要倒貼1萬元，看到請他載送狗的人經濟辛苦，他不但不收車資，有時還會包幾千元給對方。這麼多年來，他印象最深刻的是被主人棄養的老狗，老狗整個眼神表情都告訴你，牠知道被主人棄養！那眼神看了都讓人流眼淚。

尤河清為愛護流浪動物人士請命，認為政府可以設機制，讓愛狗人士每年申請補助，減輕負擔。他說愛媽們要照顧流浪狗，真的很辛苦。

韓國瑜和尤河清一同出門載狗，開車途中，有一位男子打手機給尤，請尤幫忙載狗，尤請韓國瑜和對方講個話，那名男子不可置信的說「真的嗎」、「可能嗎」，直到韓國瑜跟他通了話才相信。

曹桓榮表示，韓國瑜在總統大選時拿了500多萬票，到現在還是有聲量的，不但藍營注意，綠營也關注，「韓先生來敲門」從高雄小林出發，接下來是花蓮的劉一峰神父，今天是寵物計程車司機，韓國瑜就是要讓更多人看到社會默默付出的人、被忽略的愛心團體，這對韓國瑜是一種沈澱，或許也是再出發的學習；很多人會用政治眼光來看「韓先生來敲門」，會議論韓國瑜的下一步；到現在為止，他覺得韓國瑜就是用系列影片做公益，但未來會怎樣，很難說。