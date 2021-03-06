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蘇貞昌保證勞保不會倒 朱立倫：用唬爛方式欺騙勞工
勞保嚴重虧損，但行政院長蘇貞昌多次打包票保證「政府不倒，勞保不會倒」。國民黨前主席朱立倫晚間在臉書質疑，據勞保局精算報告指出勞保將在2026年破產，相信蘇政客的說法，到時候繳保費的勞工將變成領不到年金的一代。
朱立倫表示，據勞保局統計，去年勞保收支收支逆差486.9億，今年逆差會變701億，明年增為逆差998億，後年將破千億逆差，逐年大幅增加逆差，2026年宣告破產。
朱立倫說，即便政府每年提撥200億，再加投資收益也僅僅只會延後兩年破產，屆時勞工朋友辛苦繳的錢，通通領不到。
朱立倫質疑，勞保局整個報告寫的很明白，蘇貞昌是完全沒看，還是惡意欺騙全國人民？提醒蘇，面對勞保問題不是用「唬爛」方式，欺騙勞工就可以過關的。再擺爛下去，大家都變成「悲哀的繳勞保卻領不到年金的一代」。
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