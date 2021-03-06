蘇貞昌保證勞保不會倒 朱立倫：用唬爛方式欺騙勞工

台灣面臨半世紀以來最嚴峻的旱象，農田水利署主動請託大甲鎮瀾宮，將在本周日(7日)合作舉辦祈雨法會，向有「雨水媽」之稱的大甲媽祖祈求天降甘霖，紓解缺水危機。鎮瀾宮董事長顏清標說，這是他任內第一次祈雨，老實說不知道會不會下雨，但「有拜有保庇，就求個平安」。

2021-03-06 19:50