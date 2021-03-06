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影／江啟臣、連勝文同台 爭取青年認同避談黨主席選舉

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
江啟臣、連勝文今晚參加南投縣青工會總會長交接，兩人強調要爭取青年認同，但避談黨主席話題。記者江良誠／攝影
江啟臣、連勝文今晚參加南投縣青工會總會長交接，兩人強調要爭取青年認同，但避談黨主席話題。記者江良誠／攝影

國民黨黨主席7月改選，黨主席江啟臣和考慮參選的連勝文今晚難得同台，兩人參加國民黨南投縣青工會總會長交接，但兩人都避談黨主席改選話題，強調國民黨一定要爭取青年參與，才能為國民黨帶來新活力。

南投縣青工會總會長交接典禮今晚6時在南投市南島會館舉行，新任總會長由南投市民代表廖怡琇接任，江啟臣和國民黨智庫副董事長連勝文都到場參加，表達對青年世代重視。

江啟臣已宣布爭取連任黨主席，連勝文也表態「認真評估」參選黨主席，並強調黨主席該專職，不該兼任公職，且積極走訪前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜，都被認為是針對江啟臣，今晚兩人同台，引人注目。

江啟臣先抵達會場，他強調，兩人搭同一班高鐵到台中，在高鐵站已經遇過連勝文，兩人交談甚歡，但沒有談到黨主席選舉。連勝文隨後趕到，只說今天兒子籃球比賽贏球，他心情相當好，和誰談話都很開心。

江啟臣致詞時感謝青工會對黨務的努力和付出，希望牛年國民黨扭轉乾坤再創新局，他也強調，過去國民黨遵守政黨退出校園，但青年工作不應該退出校園，要扎根到地方和青年學子互動交流，讓青年認同支持國民黨。

連勝文也說，青年是國民黨的夥伴，國民黨要持續推動社會國家改革進步，如果做為國民黨青年，失去理念不關懷社會，只關心個人利益和能得到什麼，不如不要碰政治，否則終將一無所有。

連勝文贈送禮品給新任南投青工會總會長廖怡琇，鼓勵基層爭取青年認同國民黨。 記者江良誠／攝影
連勝文贈送禮品給新任南投青工會總會長廖怡琇，鼓勵基層爭取青年認同國民黨。 記者江良誠／攝影

國民黨 青年 連勝文 江啟臣

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