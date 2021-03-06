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請益朱立倫、韓國瑜 連勝文：字典裏沒「現實」這兩字

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長連勝文。 本報資料照片
國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長連勝文。 本報資料照片

國民黨智庫副董連勝文表態考慮參選黨主席，除過年期間已向黨前副主席郝龍斌拜年破冰，也陸續拜會高雄市前市長韓國瑜、前主席朱立倫請益。連下午受訪表示，跟他們討論、請教對國家未來的看法，以及對黨的發展方向上的ㄧ些想法。

連勝文說，跟朱立倫與韓國瑜這兩位大哥見面次數其實蠻多的，也不是只有過年期間，一直有機會見面，這次趁他們有空的時間拜訪，討論的問題非常廣泛，不是只有一個外界關注的專任黨主席這個黨制度改革議題，還有很多其他議題。

連勝文指出，這幾位大哥一直都很鼓勵他做很多事情，他對他們態度也是一樣，不管他們是在位置上與否、輸或贏，都非常尊敬，因為在「我們字典裏面沒有『現實』這兩個字」，對他們的指導都非常樂意接受。

拜會朱立倫、韓國瑜是否要爭取主席選舉結盟力抗現任主席江啟臣？連勝文表示，若拜訪一個朋友就叫結盟，那他一年365天都在結盟；跟這幾個大哥、前輩請教看法、交換意見，不能說要反抗誰，國民黨又不是獨裁團體，說法對江也不尊重。

與朱立倫、韓國瑜是否達成合作選主席共識？連勝文說，沒與兩人討論這些比較政治、謀略上部分，主要是談對黨的ㄧ些看法與對國家未來走向等重要的議題。

連勝文表示，最後是否參選主席，最重要考慮因素是他能推動黨怎樣改革，能為這個黨與國家做什麼事情。外傳連營對連參選與否分鷹鴿派，連說，他一旦下決心要做一件事，不管是減肥或選主席，都是努力往前走，沒有什麼派不派的問題。

韓國瑜 連勝文 朱立倫

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