2022台北市長人選 吳怡農：支持阿中部長

有網紅在台北街頭進行2022台北市長街頭民調，衛福部長陳時中與國民黨立委蔣萬安均獲得8票名列第一，民進黨台北市黨部主委吳怡農今受訪指出，他沒看到這個民調，他非常支持阿中部長，老實說選舉是明年的事，目前仍是以正能量把工作做好。

民進黨立委吳思瑤今與吳怡農合體，出席全台首屆女棒聯賽活動，會後被問到關於2022台北市長人選，吳怡農表示，陳時中過去這段時間為全國努力大家都看得到，也都信任陳時中的行政、領導、判斷能力。

至於吳怡農是否自己與蔣萬安「直球對決」，吳怡農則表示，他今天是來支持女棒，運動精神不分性別。吳思瑤則在一旁說，吳怡農接任黨部主委，對民進黨是很堅強的戰力。

吳思瑤說，民進黨的台北市長的戰略，我定就像棒球運動一樣，是個團體賽，不會聚焦在某個個人或是某個明星，陳時中非常有政策能力，且接地氣、有人氣，民進黨一定會推出最強的代表。