2022台北市長人選 吳怡農：支持阿中部長
有網紅在台北街頭進行2022台北市長街頭民調，衛福部長陳時中與國民黨立委蔣萬安均獲得8票名列第一，民進黨台北市黨部主委吳怡農今受訪指出，他沒看到這個民調，他非常支持阿中部長，老實說選舉是明年的事，目前仍是以正能量把工作做好。
民進黨立委吳思瑤今與吳怡農合體，出席全台首屆女棒聯賽活動，會後被問到關於2022台北市長人選，吳怡農表示，陳時中過去這段時間為全國努力大家都看得到，也都信任陳時中的行政、領導、判斷能力。
至於吳怡農是否自己與蔣萬安「直球對決」，吳怡農則表示，他今天是來支持女棒，運動精神不分性別。吳思瑤則在一旁說，吳怡農接任黨部主委，對民進黨是很堅強的戰力。
吳思瑤說，民進黨的台北市長的戰略，我定就像棒球運動一樣，是個團體賽，不會聚焦在某個個人或是某個明星，陳時中非常有政策能力，且接地氣、有人氣，民進黨一定會推出最強的代表。
吳思瑤指出，民進黨是團體戰，相較於國民黨的明星賽，相信團體的戰力會大於個人的魅力，她非常期待未來在吳怡農帶領的團體進行台北市長戰役。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言