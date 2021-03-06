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蔡英文下鄉到彰化 拋出千億元長照幼兒補助計畫
總統蔡英文今天下午走訪員林香山寺、田中慈惠堂，受到支持者熱烈歡迎。她贈送匾額「慈航載福」給員林市大饒香山寺，並與寺廟和在地社團人員合影，未發言，即前往田中鎮慈德宮慈惠堂上香。
她在慈惠堂致詞，提到台灣是防疫有成的民主國家，人民生活作息如常，經濟成長率位居開發國家之首，晶片和半導體製造在全球占有極重要地位，很多外國大公司企業拜託台灣「可不可以先供應晶片給我們？」這樣的防疫和經濟發展是全國人民共同努力的成果。
她表示，政府重視長照，中央將編列前瞻基礎計畫1000億元預算，充實和改善關懷據點、長照體系的設備，提高長照品質。她話鋒一轉說，彰化縣得天獨厚，擁有發展綠電的豐厚資源，許多外國綠電大廠到彰化縣投資再生能源，這樣可以吸引年輕人返鄉工作，政府推動「0到6歲國家和你一起養」兒福政策，將每年編列600億元補助家長養育學齡前孩子，老人有長照，年輕人有工作，政府幫忙養幼兒，這樣人民可以安居樂業。
縣長王惠美全程作陪，特別再次拜託總統協助有關彰化縣的重大建設推動，包括彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸到彰化案和中科二林精密園區等，總統很關心縣府配合款到底是否足夠，只要經中央核准通過後，彰化縣政府絕對會全力配合籌措到相關款項，為了地方的建設一定會認真來打拚。
王惠美承諾，彰化縣也是風力發電及太陽能發電產業的重要大縣，相關發展已經是全國數一數二，也配合中央政府政策施行，希望中央地方一起來，讓經濟繁榮，有所突破。
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