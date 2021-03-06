否認有少康幫 鄭麗文接受江啟臣慰留續任黨團書記長

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聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣（左）最近大談黨內團結，沒想到立法院委員會的分配都成了黨內戰場，引爆書記長鄭麗文（右）請辭，鄭今（6）日在江啟臣、費鴻泰與林為洲表態力挺下，表達願意接受慰留，繼續為黨團服務。 本報資料照片
國民黨主席江啟臣（左）最近大談黨內團結，沒想到立法院委員會的分配都成了黨內戰場，引爆書記長鄭麗文（右）請辭，鄭今（6）日在江啟臣、費鴻泰與林為洲表態力挺下，表達願意接受慰留，繼續為黨團服務。 本報資料照片

國民黨團書記長鄭麗文因協調委員會名單不順請辭，下午黨主席江啟臣、黨團總召費鴻泰與前總召林為洲一起勸留，鄭在3人表態力挺下，表達願意接受慰留，繼續為黨團服務。費鴻泰也宣示，將檢討、改革黨團成員參與委員會分配方式。

國民黨表示，今天與會者除均對鄭麗文忍辱負重表示慰勞及感謝，也一致強調不論是立法院黨團或是黨部，都沒有所謂的少康幫，更沒有外傳的為主席選舉開戰，江啟臣也承諾不會讓主席選舉影響黨團運作，一切尊重黨團自主。

國民黨指出，國民黨黨團運作不論過去未來，持續依照黨團運作規則運作。黨籍立委應遵守黨團運作規則及慣例，不能破壞體制；會中林為洲也允諾將全力協助現任總召費鴻泰，團結一致對外，強力監督完全執政、粗暴蠻橫的民進黨政府。

國民黨 費鴻泰 鄭麗文 江啟臣

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