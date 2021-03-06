陳柏惟罷免第一階通過 吳思瑤：一北一中發揮正能量

民進黨立委吳思瑤遭發起連署罷免，而昨日台灣基進立委陳柏惟罷免案確定通過第一階段，吳思瑤今受訪表示，她與陳柏惟的立院會期要開始，她們有非常多的議題要共同努力，會一北一中持續發揮正能量、無謂前進，對台灣民主深具信心。

吳思瑤今與壯闊台灣理事長、民進黨台北市黨部主委吳怡農合體，出席全台首屆女棒聯賽活動，由於吳思瑤遭台北市士林北投選區議員汪志冰、陳重文、張斯綱等發起啟動罷免，吳怡農今喊「支持優質立委」。

吳思瑤說，她以不變應萬變，不變的就是她認真問政、勤跑地方，對北投天母選民有信心會挺過這場罷免亂流，她也替陳柏惟加油，因為陳柏惟第一階段連署門檻相對低，第一階段通過也都是原本預計就會達成的。

吳怡農表示，吳思瑤長期在文化、在教育在體育、地方建設為台北市民努力，這個是大家有目共睹的，那如果罷免真的要去堅持去啟動的話，他們絕對直球對決，絕對保護優質的民意代表。

吳怡農說，這次罷免案是每名黨員的責任，也絕對是他的責任，吳思瑤是經得起檢驗的，他絕對是是吳思瑤的後盾，若這罷免政治動員繼續下去，會盡全力讓大家看到過去的工作表現，希望民主程序、政治有更多正面的努力。