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總統府開放參觀 賣鳳梨供民眾選購

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中國禁止台灣鳳梨進口，為搶救鳳梨銷量總統府今日上午8時至下午4時，在府內一樓迴廊擺設鳳梨攤位，讓參觀總統府的民眾可以參觀選購。記者葉信菉／攝影
中國禁止台灣鳳梨進口，為搶救鳳梨銷量總統府今日上午8時至下午4時，在府內一樓迴廊擺設鳳梨攤位，讓參觀總統府的民眾可以參觀選購。記者葉信菉／攝影

中國3月起禁止台灣鳳梨進口，政府提出一連串政策因應。總統府也在今天上午8時至下午4時開放參觀時，在一樓迴廊擺設農產品攤位，其中就有鳳梨供民眾選購，加強行銷。

總統府指出，今天開放區域為總統府1至3樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「建築百年攝影特展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及南北苑庭園。

總統府表示，1樓迴廊設有鳳梨、珍蜜蜜棗、烏龍茶、番茄、芭樂、蓮霧、香菇等農產品展售攤位，歡迎民眾參觀選購，但因防疫考量，現場不開放飲食試吃。

總統府提醒，參觀民眾須由寶慶路與博愛路管制哨進總統府，因應防疫需求，落實「實聯制」，請來府參觀民眾入府時須量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀期間亦請全程佩戴口罩

總統府 鳳梨 口罩

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