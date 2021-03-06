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鄉鎮市長改官派？蔡英文在黨務座談裁示由行政院溝通

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
兼任民進黨主席的總統蔡英文，今天中午在彰化市舉辦黨務座談，與會人員提出鄉鎮市長改官派、農會選舉改革及加速推動彰化鐵路高架化等建議，蔡英文表示將由行政院溝通、處理。 圖／翻拍縣議員賴清美臉書
兼任民進黨主席的總統蔡英文，今天中午在彰化市舉辦黨務座談，與會人員提出鄉鎮市長改官派、農會選舉改革及加速推動彰化鐵路高架化等建議，蔡英文表示將由行政院溝通、處理。 圖／翻拍縣議員賴清美臉書

兼任民進黨主席的總統蔡英文，今天中午在彰化市舉辦黨務座談，與會人員提出鄉鎮市長改官派、農會選舉改革及加速推動彰化鐵路高架化等建議，蔡英文表示將由行政院溝通、處理。

蔡英文今天都在彰化進行參訪及拜廟行程，中午則在彰化市成功社區活動中心舉辦黨務座談，包括周清玉、翁金珠及魏明谷三位前縣長，各級民代、以及縣黨部主委邱建富、縣黨部執評委等均與會，紛紛提出彰化縣亟需興革的要務，與迫切推動的建設。

據縣黨部主委邱建富表示，與會人員提出的建議，包括目前鄉鎮市長及代表會很多都是由派系及黑金掌控，反而影響地方發展，建議中央將鄉鎮市長改為官派；目前正在進行的農會基層選舉，也有類似情形，建議農會選舉必須改革；另目前因工業用地不足，不利工業發展，與會人員建議中央適度釋出台糖、公有地以及不適合耕作的農地，做為工業用地使用。 蔡英文表示，會交由行政院研議與溝通。

在地方建設方面，與會人員指出，彰化市鐵路高架化進度緩慢，主要是彰化縣政府在於配合款與自償率不足問題，但民眾不知情，以為是卡在中央，蔡英文回應表示，會請行政院加快推動進度，並要求彰化縣政府依照所應負擔的配合款辦理。

與會人員並針對全台14處交流道特定區中，只有彰化及員林交流道特定區尚未解編，嚴重影響工商發展與地方的進步，籲請中央體承地方民意，儘速解編。

蔡英文 行政院

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