快訊

新冠重症卻陰性？緬甸境外移入案935之死 張上淳解惑

消失8點檔7年！連靜雯曝豪華私生活搭3千萬名車上工

國片「複身犯」 黃偉哲現身台南特映會祝票房長紅

中央社 / 台南6日電
電影「複身犯」上映一週累積票房破千萬，導演蕭力修（左2）、監製林秉聿（左）6日出席台南特映活動，台南市長黃偉哲（中）也到場為電影團隊加油打氣，並祝票房長紅。 台南市政府提供／中央社
電影「複身犯」上映一週累積票房破千萬，導演蕭力修（左2）、監製林秉聿（左）6日出席台南特映活動，台南市長黃偉哲（中）也到場為電影團隊加油打氣，並祝票房長紅。 台南市政府提供／中央社

國片「複身犯」上映一週以來票房破千萬，導演蕭力修今天蒞臨台南，在戲院與觀眾致意，台南市長黃偉哲也特別到場為電影團隊加油打氣，並祝票房繼續長紅。

由橫掃第50屆金鐘獎的「麻醉風暴」導演蕭力修所執導的最新作品「複身犯」，已於2月26日盛大上映，上映一週已傳來好消息，至今累積票房破千萬。

出席今天活動的監製林秉聿表示，自己是在台南長大的台南人，所以拍攝時就已計劃電影中的開場爆炸鏡頭選在台南拍攝。感謝台南市政府的大力協助，可以在台南七股順利完成爆炸戲，以極具震撼方式將台南呈現給觀眾。

黃偉哲表示，台南市每年補助國片的預算額度雖然沒有北、高那樣大手筆，但針對優秀影片也訂有補助辦法。「複身犯」即為台南補助及協助的影片，拍攝景點有國立台灣史前文化博物館－南科考古館、台江國家公園、七股觀海樓周邊道路、四草大橋等，民眾可以猜猜這些場景到底在影片哪個部分。

「複身犯」除了主角楊祐寧的精湛演技，其他演員陣容也非常堅強，包括張榕容、李銘忠、陳以文、王淨。全片講述在一場離奇的氣爆車禍牽扯出駭人聽聞的連環兒童失蹤案，多名死者的人格被迫上傳至一具植物人腦內，警方與復生的人造人格分裂者猜忌拉扯拼湊真相，限時追查失蹤兒童的下落。

全片以懸疑、驚悚、犯罪為市場類型定位，輔以意識上傳為高概念科幻元素，搭配道德底下的怪物論述、錯綜複雜的人性及真摯的親情。

導演蕭力修執導電影「複身犯」全台上映中，台南市長黃偉哲（前右）出席台南特映會表示，希望大家在觀賞好片之餘，也能抽空到台南，回味片中情景並親身體驗台南溫暖人情味。 台南市政府提供／中央社
導演蕭力修執導電影「複身犯」全台上映中，台南市長黃偉哲（前右）出席台南特映會表示，希望大家在觀賞好片之餘，也能抽空到台南，回味片中情景並親身體驗台南溫暖人情味。 台南市政府提供／中央社

失蹤 爆炸 黃偉哲

延伸閱讀

東方白鸛作品登上韓國KBS 拍鳥俱樂部聯展「精銳盡出」

乾旱影響水雉繁殖 黃偉哲：評估引「葫蘆埤水」救水雉

科學園區鑿井救產業？ 黃偉哲：這是最後一招戰備用水

鳳梨銷陸受阻黃偉哲下田促銷 農民陳情籲政府落實補助

相關新聞

鄉鎮市長改官派？蔡英文在黨務座談裁示由行政院溝通

兼任民進黨主席的總統蔡英文，今天中午在彰化市舉辦黨務座談，與會人員提出鄉鎮市長改官派、農會選舉改革及加速推動彰化鐵路高架...

國片「複身犯」 黃偉哲現身台南特映會祝票房長紅

國片「複身犯」上映一週以來票房破千萬，導演蕭力修今天蒞臨台南，在戲院與觀眾致意，台南市長黃偉哲也特別到場為電影團隊加油打...

政府前瞻狠砸千億治水 遇大旱竟把問題丟給大甲媽

台灣面臨半世紀以來最嚴峻的旱象，無計可施的蔡政府官員把腦筋動到神明身上，懇求大甲媽天降甘霖。無獨有偶，2002年遭逢大旱，當時總統陳水扁也有意參加祈雨法會，被時任中研院長李遠哲罵醒，「反對這種迷信，應該宣導節約用水觀念才對」，最後扁未現身祈雨活動。

【圖輯】圖片故事／疫情後的台大杜鵑花節登場

時序入春，正是台北3月杜鵑花季盛開的時節！台大校園內的杜鵑花叢已悄悄盛開，紅、白、紫紅、粉白色等杜鵑花讓經過的民眾驚艷、駐足觀看，用眼睛、手機、相機捕捉這春天豔麗的色彩。 去年因新冠肺炎的肆虐讓人們保持距離，減少群聚活動，台大每年一度的杜鵑花節，去年也因此沒引起太多注意，今年台大將在3月16、17日舉辦杜鵑花的人文導覽活動，大安森林公園在3月21日下午有一場杜鵑花音樂會，讓台北市民在疫情後好好觀賞台北杜鵑。

李克強只訂6%的保守增長目標 還是因為美中競爭陰影

在川普任內美中進行了一個回合的殊死鬥爭之後，美國新任總統拜登剛上任一個多月，中國大陸再次召開全國政協、人大兩會，國務院總理李克強提出備受矚目的「政府工作報告」，訂定了6%以上的國內生產總值增長目標，這個數字一如預期，顯得十分保守，除了對於疫後時代的全球經濟復甦前景仍深有疑慮，更顯示中共對於美中關係走向的躊躇不安。

民進黨注重新住民、僑生 首辦「新南向在台灣冬令營」

民進黨國際事務部今、明二日舉辦「2021新南向在台灣冬令營」。民進黨副秘書長林飛帆表示，蔡政府一直致力於推動新南向政策及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。