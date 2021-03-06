國片「複身犯」 黃偉哲現身台南特映會祝票房長紅

國片「複身犯」上映一週以來票房破千萬，導演蕭力修今天蒞臨台南，在戲院與觀眾致意，台南市長黃偉哲也特別到場為電影團隊加油打氣，並祝票房繼續長紅。

由橫掃第50屆金鐘獎的「麻醉風暴」導演蕭力修所執導的最新作品「複身犯」，已於2月26日盛大上映，上映一週已傳來好消息，至今累積票房破千萬。

出席今天活動的監製林秉聿表示，自己是在台南長大的台南人，所以拍攝時就已計劃電影中的開場爆炸鏡頭選在台南拍攝。感謝台南市政府的大力協助，可以在台南七股順利完成爆炸戲，以極具震撼方式將台南呈現給觀眾。

黃偉哲表示，台南市每年補助國片的預算額度雖然沒有北、高那樣大手筆，但針對優秀影片也訂有補助辦法。「複身犯」即為台南補助及協助的影片，拍攝景點有國立台灣史前文化博物館－南科考古館、台江國家公園、七股觀海樓周邊道路、四草大橋等，民眾可以猜猜這些場景到底在影片哪個部分。

「複身犯」除了主角楊祐寧的精湛演技，其他演員陣容也非常堅強，包括張榕容、李銘忠、陳以文、王淨。全片講述在一場離奇的氣爆車禍牽扯出駭人聽聞的連環兒童失蹤案，多名死者的人格被迫上傳至一具植物人腦內，警方與復生的人造人格分裂者猜忌拉扯拼湊真相，限時追查失蹤兒童的下落。

全片以懸疑、驚悚、犯罪為市場類型定位，輔以意識上傳為高概念科幻元素，搭配道德底下的怪物論述、錯綜複雜的人性及真摯的親情。