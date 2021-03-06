民進黨注重新住民、僑生 首辦「新南向在台灣冬令營」

民進黨國際事務部今、明二日舉辦「2021新南向在台灣冬令營」。民進黨副秘書長林飛帆表示，蔡政府一直致力於推動新南向政策及多元文化教育，這次藉冬令營，希望讓參與學員了解台灣與東南亞及南亞國家交流的歷史，對政府政策有更明朗的了解、並期待學員對政策不足處提出建議。

民進黨表示，本次共有20多名新住民第二代學生與僑生參與，涵蓋越南、印尼、馬來西亞、巴基斯坦等多國背景、來自台灣九個縣市，年齡層則自國高中至大學生皆有。

林飛帆說，台灣一路走來，歷經從威權到民主的種種困難，台灣在東亞和東南亞區域中是一個重要的民主國家，而且台灣不只是民主國家，更是一個多元文化的國家，強韌的民主代表不只是民選的公正性，更含有如何讓來自不同背景的朋友在台灣也能自在生活的文化內涵。

民進黨發言人、國際部副主任謝佩芬表示，民進黨過去多次舉辦「民主之路夏令營」，提供在台外籍生深度認識台灣民主進展的機會，皆獲好評；此次為民進黨首度針對具有新南向國家背景的學生舉辦營隊，由於參與學員皆與新南向國家有淵源、具雙母語優勢與多元文化背景，是台灣未來重要的國際人才。