抗旱 蘇貞昌：已經啟動100多口水井 解決民生最大需要

各主要水庫水位持續下降甚至探底，新竹科學園區也準備鑿井，行政院長蘇貞昌今天到桃園訪視台電工程，受訪時表示老天爺不下雨，有時候我們也很困難、不得已，不過早在去年，就請秘書長和經濟部以及水利署相關單位，大家一起來做各種方面的準備，包括前瞻建設所投入的海水淡化、水環境工程、水庫清淤都大大發揮效果，還有像從翡翠水庫送水到新北地區，整個大水管的完成，都是一寸一寸、一步一步，也因為有準備，才能在這百年大旱中有一些效果，否則會比現在更困難。

蘇貞昌說，不過我們還是有盤點全國的戰備水井，做好相關海水淡化，甚至已經啟動100多口水井，等於在這個時候解決民生最大的需要，不過還是要大大拜託全國同胞，大家要節約用水，因為老天爺什麼時候要下雨還不知道，我們只有自己每一個人做好節水，就能夠撐得更久。

經濟部長王美花稍早在現場也針對竹科鑿井一事指出，竹科鑿井是不得已的措施，是旱災不得已才有的機制和因應，這些井原本就有，只是平時不需要就封掉。王美花強調，去年是56年來水情第一次（最吃緊），但是政府一直在做水的建設而持續增加，長期、短期的建設都有，而且做很大的盤點。