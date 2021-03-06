罷免案通過第一階段 陳柏惟：獅子沒法決定獼猴要幹嘛

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案確定通過第一階段，將進入第二階段60日連署，陳柏惟心情似乎未受影響，今天一大早仍到彰化市大肚溪壘球場參加「鄉民盃」壘球賽，他說，有反對的聲音很正常，他該做的事還是要做，畢竟「動物園的獅子沒辦法決定獼猴要幹嘛？」。

對於藍營動輒以罷免手段來達到政治目的，陳柏惟苦笑說：「 還有救的病人，還可以開處方藥、下藥、治療、診斷，沒救的，只能祝福他一路好走了」。

陳柏惟今天守二壘，上場打擊幾度將球揮出，與隊友交談自若。被問到對於被罷免案通過第一階段的看法時，他說，該做的事情、該做的功課、該跑的行程，都沒有因為其他人有其他想法而改變，並強調「沒辦法完成對他沒有期待的人的期待」，包括大家對他的期望，包括保護國家主權、國家安全、文化、教育等相關質詢，網路上都看得到，大家都能知道他在做什麼。

陳柏惟說，若對他無所求，或不知道對方在想什麼，總不能要求天上掉禮物下來，所以說是不能完成對他沒有期望的人的期望，只要大家對他有期待，他一定會盡全力完成，也不會因為這些人影響他的目標，自己會繼續前進，努力爭取大家的認同。