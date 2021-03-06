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陳以信已向黨中央解釋送花舉動 願到考紀會說明原委

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委陳以信（右）昨天在立院送花給衛福部長陳時中（中）與行政院長蘇貞昌（左），對他們在防疫的辛苦付出表達感謝。記者林澔一／攝影
國民黨立委陳以信（右）昨天在立院送花給衛福部長陳時中（中）與行政院長蘇貞昌（左），對他們在防疫的辛苦付出表達感謝。記者林澔一／攝影

國民黨立委陳以信昨天在立院院會質詢時送花給行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中引發討論，陳以信今天再度致歉，表示已向黨中央解釋，表達願意主動到考紀會說明原委澄清誤會。

陳以信昨天質詢時提到自己今年初從英國接家人返台後在集中檢疫所住了兩周，很肯定政府的防疫設備和政策，他要向蘇貞昌和陳時中表達感謝並送上花束，此舉被國民黨前立委蔡正元批評拍馬屁的噁心程度連民進黨立委都做不出來。

陳以信昨晚在臉書表達歉意，今天再度在臉書表達歉意，表示他昨天送花的舉動讓很多人錯愕誤會，這是他個人事前思慮不周，他讓許多支持者感到失望洩氣，他特別感到自責與歉意。

陳以信說，送花的初衷真的很單純，就是因為他和家人年前從英國返台，依規定在集中檢疫所住了兩周，親身體會第一線防疫與醫護人員辛勞，所以想幫受照顧者感謝所有防疫與醫護人員，花不是要送給蘇陳個人。

陳以信說，造成外界誤會，讓支持者感受不佳，這都非他的本意，他對此感到自責並致歉，他已向黨中央解釋，並表達願主動赴考紀會說明原委澄清誤會。

陳以信 醫護人員 考紀會

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