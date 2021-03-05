藍委質疑用人近親繁殖組「吉仲幫」 陳吉仲：汙衊說法

國民黨立委林奕華今天質疑，台農發董事長洪忠修過去任職農委會，洪的太太是農委會主委陳吉仲的辦公室秘書，質疑陳吉仲用人「近親繁殖」，根本是在組「吉仲幫」，陳吉仲要林奕華不要用汙衊性字眼汙衊農委會人員，他用的每位主管都是因為表現優異才升上來的。

林奕華今天在院會質詢陳吉仲時表示，陳的辦公室秘書是陳的學生，而秘書的先生洪忠修是台農發董事長，陳吉仲說，洪忠修本來在農委會國際處，也待過農糧署，因為表現優秀去年下半年到台農發，之前有媒體說洪是他學生，「他年紀比我大耶」，林奕華聽了接著說，不是說洪是他的學生，是秘書是學生，陳吉仲說「沒錯」。

林奕華表示，農委會之前說台農發不是政府機關，是用民間成立，結果現在基金從10億變剩2.8億，讓外界覺得這組織怎麼一點功能都沒有，是不是在組「吉仲幫」？農委會說台農發是民間組織，那應該從民間徵才，結果從農委會派人，根本是「近親繁殖」。

陳吉仲表示，林奕華不要用汙衊字眼汙衊農委會人員，洪忠修夫妻在他還沒到農委會之前，就是很好的農委會公務人員，洪忠修太太在他辦公室當祕書沒錯，他們任勞任怨、沒日沒夜的每天做事，他要林奕華收回近親繁殖字眼，並說每位主管都是因為表現優秀才上來的。

林奕華表示，陳吉仲應該注意用人，陳吉仲說，處理中國暫停台灣鳳梨輸入，竟然演變成這樣的事件，「我會覺得無法接受」。