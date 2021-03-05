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韓國瑜系列公益影片明天到新北 訪狗菩薩運將尤河清

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜每星期六播出的公益影片「韓先生來敲門」，明天要造訪救援照顧流浪動物20年的計程車司機尤河清。圖／翻攝「韓先生來敲門」預告影片
高雄市前市長韓國瑜每星期六播出的公益影片「韓先生來敲門」，明天要造訪救援照顧流浪動物20年的計程車司機尤河清。圖／翻攝「韓先生來敲門」預告影片

高雄市前市長韓國瑜今天晚間「照例」在Telegram上預告明天「韓先生來敲門」造訪的人士，是從喜歡打麻將到成為寵物友善計程車司機的新北市運匠尤河清。預告明天的公益影片內容的同時，韓國瑜繼續幫前星期播出的花蓮安德啟智中心法籍神父劉一峰，推銷啟智中心自製的竹掃帚，請需要竹掃帚的人上網訂購。

尤河清今年62歲，他的故事有許多報導；他曾是成衣廠的老闆，沈迷打麻將，36歲把成衣廠賣掉，轉行開計程車，41歲時載到一群救援流浪狗的老師，載著載著竟戒掉賭博，投入載送、救援流浪動物的善心行動，賺的錢也投入流浪動物照顧上，做了20年的寵物友善司機，如今年過60了，善行仍不斷。 韓國瑜用「狗菩薩運將」稱呼尤河清，要藉公益影片，讓更多人知道尤河清如何成為「狗菩薩」。

「韓先生來敲門」2月27日播出劉一峰神父的故事。韓國瑜表示，影片播出之後，很多人留言告訴他，被劉一峰神父深深感動，想知道如何幫忙安德啟智中心，將感動跟心動化為行動。

韓國瑜於是替安德啟智中心的手工自製竹掃把打廣告，也請大家到「劉一峰神父二手物流」、「安德啟智中心」兩個臉書專頁查看相關資訊，請大家多支持劉神父和安德啟智中心的二手物。

韓國瑜在YouTube開設「韓國瑜官方頻道」，2月19日開始預告要推出「韓先生來敲門」系列公益影片時，訂閱18萬多，目前是22.4萬訂閱者。

韓國瑜 神父

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