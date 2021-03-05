質詢送蘇揆花挨轟 陳以信：造成誤會道歉、下次會避免

國民黨不分區立委陳以信下午在立院質詢時，親送花束給備詢的行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中肯定防疫表現，引爆國民黨政策會前執行長蔡正元不滿，陳晚間在臉書對引發誤會，公開致歉。

陳以信表示，今天他在立院總質詢送花的目的，是要感謝台灣防疫與醫護人員辛勞，「可能有人誤會我是送花給蘇院長或陳時中個人，其實不是的」；但針對這次質詢造成「部分人誤會」表示歉意，下次也會避免。

陳以信指出，過年前從英國帶小兒回台灣，依規定入住集中檢疫所，兩週親身體會第一線防疫人員的壓力與辛勞，知道醫護人員兢兢業業為守護大家健康而冒險盡力，這次送花就是把親身經歷實情告訴蘇貞昌與陳時中，感謝防疫醫護人員。

陳以信說，他原本只很單純的想法，造成部分國民黨內同志或支持者誤會，在此說聲抱歉。

「其實我在質詢時痛罵蘇貞昌難道還少過？」陳以信表示，上會期質詢蘇三次，痛罵三次，從來不和蘇客氣，上週也才痛批蘇強辯成性不被民眾支持。

陳以信說，再來的質詢不管是要求政府超前部署做好「疫苗護照」，質詢「疫苗二廠」進度與細節，質疑政府錯讀美國國安暫行指南，批評政府開放美國萊豬，USTR卻不買帳，仍然在報告中批評台灣農業政策，都是在盡職責監督政府。