快訊

桌球／婚姻出問題 日本T聯賽暫未考慮撤換福原愛大使身分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

質詢送蘇揆花挨轟 陳以信：造成誤會道歉、下次會避免

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

國民黨不分區立委陳以信下午在立院質詢時，親送花束給備詢的行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中肯定防疫表現，引爆國民黨政策會前執行長蔡正元不滿，陳晚間在臉書對引發誤會，公開致歉。

陳以信表示，今天他在立院總質詢送花的目的，是要感謝台灣防疫與醫護人員辛勞，「可能有人誤會我是送花給蘇院長或陳時中個人，其實不是的」；但針對這次質詢造成「部分人誤會」表示歉意，下次也會避免。

陳以信指出，過年前從英國帶小兒回台灣，依規定入住集中檢疫所，兩週親身體會第一線防疫人員的壓力與辛勞，知道醫護人員兢兢業業為守護大家健康而冒險盡力，這次送花就是把親身經歷實情告訴蘇貞昌與陳時中，感謝防疫醫護人員。

陳以信說，他原本只很單純的想法，造成部分國民黨內同志或支持者誤會，在此說聲抱歉。

「其實我在質詢時痛罵蘇貞昌難道還少過？」陳以信表示，上會期質詢蘇三次，痛罵三次，從來不和蘇客氣，上週也才痛批蘇強辯成性不被民眾支持。

陳以信說，再來的質詢不管是要求政府超前部署做好「疫苗護照」，質詢「疫苗二廠」進度與細節，質疑政府錯讀美國國安暫行指南，批評政府開放美國萊豬，USTR卻不買帳，仍然在報告中批評台灣農業政策，都是在盡職責監督政府。

陳以信 醫護人員 蘇貞昌

延伸閱讀

陳以信肯定政府防疫政策 藍委質詢蘇貞昌時當場送花

質詢送花肯定蘇貞昌引蔡正元不滿 陳以信：蔡誤會了

疫苗二廠何時完成 陳時中：希望3年內蓋好

財產一年凈增320萬 陳時中：夫妻都有收入沒花太多錢

相關新聞

影／「民進黨就是押川普」趙少康諷蘇揆：押錯寶高興嗎?

美國總統拜登3日發表任內首份國家安全戰略指南，直指中國是唯一能挑戰國際社會體制的競爭對手，明確指出會支持台灣和香港。行政...

鄭麗文請辭國民黨團書記長 趙少康：應該有內情

國民黨團書記長鄭麗文因協調新會期經濟委員會名單不順利請辭，黨團總召費鴻泰與黨主席江啟臣仍盡力慰留。中廣董事長趙少康今表示...

兩岸兩會未來交流？邱太三：短時間不敢預期政治性接觸

陸委會主委邱太三今天表示，民進黨政府和共產黨政府若要有直接的政治性接觸，短時間內不敢這樣預期，不過其他互動應該可為未來累...

質詢送蘇揆花挨轟 陳以信：造成誤會道歉、下次會避免

國民黨不分區立委陳以信下午在立院質詢時，親送花束給備詢的行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中肯定防疫表現，引爆國民黨政策會前執...

罷免案一階審核通過 陳柏惟：要當牛 不怕沒田拖

中選會今表示，台灣基進立委陳柏惟罷免案已通過第一階段審核。陳柏惟稍早透過錄製影片方式回應，今天是24節氣的驚蟄，春雷聲響...

陳以信肯定政府防疫政策 藍委質詢蘇貞昌時當場送花

國民黨立委陳以信今天在院會質詢時表示，他在今年年初自海外返國，經歷了集中檢疫的過程，他對政府的防疫政策、措施及設備表達高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。