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陳以信肯定政府防疫政策 藍委質詢蘇貞昌時當場送花
國民黨立委陳以信今天在院會質詢時表示，他在今年年初自海外返國，經歷了集中檢疫的過程，他對政府的防疫政策、措施及設備表達高度肯定，他認為很多國人經歷過這些卻沒能有機會親自謝謝政府，因此他代表民眾送花給行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中。
陳以信質詢時表示，他在農曆新年前到英國接回家人，返台後在機場受到照顧，也看到清潔人員用很高的效率進行清掃工作，之後到了烏來檢疫所，房間雖然不大但住了兩周覺得還可以，窗外有桂花，空氣很好。
陳以信說，他知道蘇貞昌有去看過烏來檢疫所，但他是親身住了兩周，這並不是他第一次經歷檢疫過程，他去年就住過防疫旅館，這次集中檢疫，過程中充分感受到政府和防疫人員的用心，住的人壓力很大，他還帶著孩子，過程中聽到有其他人大吵大鬧，他向防疫人員了解，對方表示為難。
陳以信說，他要以親身經歷表達對政府防疫措施的高度肯定，很多經歷過的國人沒機會親自和政府說謝謝，他要代表大家向政府說感謝，說完後拿起兩束花走向在備詢台的蘇貞昌和陳時中獻花，蘇貞昌拿到一大束花時一時間不知道該放哪裡，最後和陳時中一樣放在桌上。
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