質詢送花肯定蘇貞昌引蔡正元不滿 陳以信：蔡誤會了

國民黨不分區立委陳以信下午在立院質詢時，親送花束給備詢的行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中肯定防疫表現。過程中還因「善意來的太突然」，蘇收下花束後還一時不知該放哪。但陳友善舉動，引爆國民黨政策會前執行長蔡正元不滿，在臉書要求陳自行請辭立委，否則黨中央應開除黨籍。

蔡正元更批評，過去有國民黨前發言人楊偉中，今天有由前總統馬英九推薦出任不分區立委的陳以信，馬的私心和識人之明通通該丟進政治垃圾堆了。

蔡正元認為，現在陳以信要嘛自行辭職，要嘛看國民黨開除黨籍，如果都不行，國民黨主席誰來幹都只是活殭屍而已。

蔡正元表示，立委能質詢執政黨閣揆時間，四年任期累計也沒多少，而在野黨立委天職沒有別的，就是無愧於選民投給在野黨選票，強烈而堅定的監督執政黨

但今天陳以信耗費寶貴質詢時間用來獻花給蘇貞昌、陳時中，歌頌兩人的豐功偉業，拍蘇馬屁的噁心程度連民進黨立委都做不出來。

蔡正元說，陳以信能當上國民黨不分區立委，除馬英九推薦，更是靠2020國民黨政黨票，這些選票是踏著倒臥在血泊中，許多國民黨選將屍骨堆積而來，陳在國民黨選將血泊上毫不費力當上不分區立委，沒有能力拿出強烈監督執政黨本事，竟反而利用這個寶貴時間獻花歌頌蘇貞昌和民進黨。

「蔡正元應該是誤會了」，陳以信晚間受訪表示，他因為日前從英國返台，依規定在集中檢疫所內隔離了兩周，受到其中的醫護人員照顧，也親眼看到在醫護人員的辛勞與壓力，才認為對防疫前線的醫護人員應該嘉勉、肯定。

陳以信說，他應該是唯一親身經歷走集中簡易程序的立委，有必要讓外界了解醫護人員在執行集中檢疫工作上防護的努力，今天的花束的主要對象不是給蘇貞昌或陳時中，蘇與陳時中只是代表醫護人員收下花束。